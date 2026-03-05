La compraventa de viviendas arrancó el año con 56.776 operaciones, lo que supone un 7% menos que en enero de 2025 para toda España. Sin embargo, la caída ha sido especialmente notable en Madrid, donde las transacciones han descendido casi un 21% según datos de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

Se han registrado descensos superiores al 15% además de en Madrid, en Canarias (-22,7%), Castilla-La Mancha (-18,5%) y Asturias (- 15,5%). Por el contrario, los mayores incrementos en el número de compraventas de vivienda se dieron en Melilla (+53,8%), Navarra (+20,4%) y Ceuta (+10,5%).

En términos absolutos, Andalucía fue la comunidad con más número de compraventa de vivienda, con algo más de 12.000 operaciones, así como de compraventas totales, con más de 21.000 transacciones.

Crecen las hipotecas un 4%

Por el contrario, las hipotecas han experimentado un incremento interanual del 4,1%, al constituirse 50.800 hipotecas totales. De ellas, 40.087 se han constituido sobre viviendas, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a enero de 2025.

Con el avance de enero, se encadenan ya 19 meses consecutivos de incrementos en el número de hipotecas, tanto totales como de vivienda.

Desde el Colegio de Registradores han subrayado el mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas de viviendas, que ha llevado a que el número de hipotecas sobre vivienda suponga el 78,9% respecto a las compraventas.