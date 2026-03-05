La Fiscalía de Forlí (Italia) investiga a un presunto asesino en serie, un conductor de ambulancias de la Cruz Roja acusado de los asesinatos de cinco ancianos «con sustancias letales» durante el traslado desde sus domicilios al hospital entre los meses de agosto de 2025 y febrero de 2026.

El conductor acusado de los asesinatos de los ancianos, un joven de 27 años, niega en público las acusaciones: «No tuve nada que ver con estas muertes. Llevé a los investigadores todos los documentos que creo que me exoneran».

La Fiscalía, sin embargo, le investiga por «homicidio voluntario continuado, agravado por premeditación, cometido con sustancias tóxicas u otros medios insidiosos».

Se investigan más asesinatos de ancianos

Los investigadores creen que mató a los ancianos inyectándoles algo en las venas durante sus traslados desde el hospital. Le señalan abiertamente como un asesino en serie, en un caso que ha conmocionado a Italia.

De momento, se tiene constancia del fallecimiento de las cinco víctimas en unos pocos meses, durante o poco después de ser transportadas en ambulancia, además de otros casos que están en investigación.

Las muertes de los ancianos no despertaron en principio ninguna sospecha, hasta que se hizo una autopsia a la última víctima. La prueba no se ha revelado, pero ha puesto al conductor de la ambulancia en el objetivo de los investigadores, ya que el sospechoso es el hilo conductor que une los cinco casos ya que conducía la ambulancia en todas las ocasiones.

Instalaron cámaras en la ambulancia

Los cinco pacientes podrían haber fallecido a causa de una embolia. Otras tres ancianas fallecidas estuvieron en contacto con el sospechoso. Fueron otros trabajadores de la Cruz Roja los que informaron de sus sospechas sobre las muertes de los ancianos, ya que una embolia se podía provocar fácilmente con una jeringuilla.

Se instalaron cámaras de grabación a bordo de la ambulancia y posteriormente se confiscó parte del equipo del conductor. El joven investigado por los asesinatos de los ancianos está suspendido por la Cruz Roja. Aún no ha sido interrogado por los Carabineros ni por el juez del caso y sostiene que es inocente.

La defensa del conductor de ambulancia sostiene que en cada caso se envió un médico a bordo del vehículo y, por tanto, el sospechoso no pudo hacer daño a los ancianos. .

Según su abogada, el joven «proclama su inocencia a toda costa porque le han arruinado la vida. Se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales porque no tiene nada que ocultar. Por eso ha solicitado una audiencia ante la Fiscalía».