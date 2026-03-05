El tenis español entra en una nueva era

Una alfombra roja, teñida de marrón por la climatología, conectaba el presente con el futuro del tenis español en el Club Internacional de Tenis de Madrid, donde se dio cita la plana mayor del deporte de la raqueta en nuestro país. David Ferrer y Carla Suárez —seleccionadores españoles masculinos y femeninos—; Miguel Díaz Román —presidente de la Real Federación Española de Tenis- y Carlos Escudero Segura —CEO de Generali España—. Acompañados por más de un centenar de asistentes y los 11 trofeos de campeones del mundo conquistados por España.

Primera vez que se exhiben conjuntamente los masculinos y femeninos, por cierto. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha presentado este jueves una alianza estratégica con Generali para impulsar el tenis español del futuro. Los mandamases de ambas entidades han compartido los detalles de este acuerdo histórico para los tres próximos años, que permitirá el desarrollo integral del tenis en nuestro país desde la base hasta la élite.

Generali pasa a ser también el team sponsor de la selección nacional de tenis masculina, que se denominará Selección Española Generali de Tenis. Al récord de casi 3 millones de euros en ayudas económicas a jugadores/as y torneos anunciado para este año, se suma la consolidación de la mejor estructura de competición del mundo, el refuerzo de la estructura técnica de la RFET, un nuevo programa de seguimiento de jóvenes valores, y la reactivación de las concentraciones territoriales juveniles.

«Para el tenis español es una gran noticia contar con un nuevo socio patrocinador de la importancia de Generali. Supone un impulso renovado que nos mete de lleno en la nueva era de nuestro deporte. La colaboración de una compañía líder afianza nuestra posición como referencia en el tenis a nivel mundial. Gracias a la ayuda de Generali, podemos seguir apostando por construir la mejor pirámide de torneos del mundo para que todos nuestros tenistas tengan la oportunidad de alcanzar la élite. Y su vinculación directa a nuestra selección de Copa Davis es una garantía de futuro», se ha felicitado el presidente de la RFET, Miguel Díaz Román.

Tanto David Ferrer como Carla Suárez han destacado la importancia de que una marca de prestigio como Generali apueste por el tenis español y consolide una estructura de torneos de todos los niveles competitivos que ayuda a que los jóvenes valores compitan sin salir de nuestro país. El acto ha contado también con la presencia del director general de la Fundación Deporte Joven (FDJ), Aitor Canibe, entidad dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).