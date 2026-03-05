Palma plantará olivos, encinas y moreras en la plaza Villalonga para sustituir a los bellasombra talados

El Ayuntamiento de Palma plantará 36 árboles, entre ellos olivos, encinas y moreras, para sustituir a los ejemplares de bellasombra que fueron talados de la plaza Llorenç Villalonga.

Es la propuesta definitiva que la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, ha presentado este jueves en la reunión extraordinaria de la Mesa Palma Verde.

En el encuentro han estado presentes representantes de entidades, partidos políticos y asociaciones vecinales, muchos de ellos críticos con la tala de los bellasombra realizada el pasado mes de diciembre.

La propuesta es fruto de las diversas reuniones que se han mantenido con la Asociación Balear del Árbol (ABA); las asociaciones de vecinos de Sa Calatrava, Canamunt, Sa Llotja-Born, La Seu y Calatrava-Montesión-Santa Clara; y con la Asociación para la Revitalización de los Centros Históricos (ARCA).

El Ayuntamiento ha analizado sus propuestas e incorporado alguna de ellas, como son los ajustes puntuales de parterres y su tratamiento con arbustivas, la recuperación de posiciones de arbolado o cambios en los ejemplares y sustitución de algunas especies.

Durante la reunión de este jueves, los técnicos municipales han destacado que se trata de una propuesta «consensuada, viable y adaptada» al carácter histórico de la plaza y que equilibra los criterios «técnicos, ambientales y sociales».

La propuesta definitiva mantiene el número total de árboles previsto, distribuidos ahora en 18 parterres en lugar de los 20 planteados inicialmente, lo que permitirá mantener los pasos naturales de circulación y mejorar la permeabilidad del espacio.

En relación con el suelo estructural, el proyecto mantiene el criterio técnico previsto inicialmente, una solución que favorece la salud y desarrollo futuro del arbolado, mejora la infiltración del agua y garantiza la estabilidad del pavimento.

Y en cuanto a la infraestructura y el mobiliario urbano, el planteamiento no experimenta cambios relevantes, salvo la incorporación de dos bancos accesibles.

En total se plantarán 36 árboles, de los cuales 24 serán perennes y 12 caducos. Seis serán olivos, tres encimas, 12 moreras, siete pimenteros brasileños, una bauhinia y cinco cipreses.

Sobre la vegetación arbustiva y herbácea, la tipología general se mantiene, salvo por la sustitución de una especie, y tres parterres pasarían a configurarse como alcorques.

Los vecinos agradecen el diálogo

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Sa Calatrava y una de las personas que ha liderado las acciones de la Plataforma por la Defensa de los Bellasombra, Edita Navarro, ha valorado de forma positiva que el Ayuntamiento se haya abierto al diálogo a la hora de diseñar el proyecto.

«Hay que valorar el proceso de participación, no solo este jueves, sino en las diferentes reuniones con asociaciones y entidades. Esperemos que este proceso sirva para avanzar en una mayor transparencia y participación en la toma de estas decisiones», ha señalado en declaraciones a Europa Press.

No obstante, ha considerado que este cambio de talante no compensa el sentimiento de «pérdida» de los vecinos por la tala de los bellasombra y tampoco disipa la «desconfianza» generada a raíz de la misma entre las entidades sociales y el equipo de gobierno.