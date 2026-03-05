Quién es Ingrid Betancor: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famosa

Ha llegado uno de los momentos más esperados del año: vuelve Supervivientes. Como cada año durante esta época, Telecinco ha vuelto a realizar su selección de supervivientes con el objetivo de poner a prueba a nuevas celebridades. Nuevos participantes que prometen ir a por todas, a pesar del hambre, las penurias y las picaduras de los insectos. Y es que, para ganar el reality, hay que ser el mejor. Una aventura por los Cayos Cochinos que no ha querido perderse Ingrid Betancor, uno de los fichajes revelación de la temporada.

La periodista canaria siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada, por lo que se le conoce, mayoritariamente, por su lado profesional. Su participación en Supervivientes 2026 le permitirá mostrar su lado más desconocido en televisión y darse a conocer mucho más en la pequeña pantalla. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para analizar un poco del lado profesional y personal de la comunicadora. ¡Así se presenta!

Su carrera profesional

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria el 12 de septiembre de 1985, Raquel Ingrid Betancor es una periodista y creadora de contenido. Siempre tuvo una importante conexión con el mundo de la información, por ello apostó por perseguir sus sueños. De esta manera, estudió Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. Además, llevó a cabo estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE). Unos primeros pasos con los que fue labrando su futuro en el mundo de la comunicación.

Sus primeros proyectos como periodista comenzaron en el 2011. Así pues, ha sido la reportera principal de programas como No le digas a mamá que trabajo en la tele, Las mañanas de Cuatro, Vuélveme loca e, incluso, realizó coberturas de eventos importantes como los Sanfermines. Asimismo, se especializó en periodismo deportivo. Una formación que la llevó a ser elegida como presentadora en Marca TV y a colaborar en producciones para BeIn Sports. Actualmente, Ingrid Betancor reside en el País Vasco. Asimismo, compagina su profesión con su trabajo como creadora de contenido en redes sociales y su faceta como emprendedora.

Su lado más personal

Al ser creadora de contenido en redes sociales, Ingrid Betancor intenta mostrarse como una persona activa y cercana con su público. De esta manera, en plataformas como Instagram, donde acumula más de 77.000 seguidores, le gusta compartir publicaciones relacionadas con su trabajo, recetas, ideas o momentos que marcan sus días.

Tal y como se ha podido saber, en el 2016 contrajo matrimonio con el ex futbolista del Athletic Club, Ibai Gómez. Desde entonces, ambos han ido forjando una familia juntos. De hecho, residen en la provincia de Vizcaya y tienen tres hijos en común: Aiala, Marko y Levi.