La Fiscalía de EEUU prepara cargos contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero

Sorpresa en Venezuela: la Fiscalía de EEUU prepara cargos contra Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada del país, por corrupción y lavado de dinero, tras años de vigilancia intensa por parte de la DEA estadounidense.

Fiscales federales, principalmente de la oficina en Miami, han elaborado un borrador de acusación penal que incluye los citados delitos de corrupción y lavado de dinero, con el respaldo explícito del presidente Donald Trump.

Aunque el Departamento de Justicia negó rápidamente la información a través del fiscal general adjunto Todd Blanche, calificándola de «falsa», la agencia Reuters, que ha sido quien ha revelado la existencia de la investigación y de los cargos contra Delcy Rodríguez en EEUU, mantiene su noticia basada en cuatro fuentes conocedoras del asunto. Y además, la agencia sostiene que Rodríguez ya habría recibido una notificación verbal sobre el caso penal que se prepara en su contra.

Por su parte, el Departamento de Justicia de EEUU declinó hacer comentarios oficiales sobre la información publicada por la agencia.

Desde enero de este año, tras la captura por sorpresa de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación nocturna en Caracas, Delcy Rodríguez asumió el liderazgo interino del país, para llevar a país a la transición con el respaldo de EEUU. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se enfrentan en Nueva York a estos cargos:

Conspiración para el narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.

En la transición venezolana teledirigida desde Washington, Delcy Rodríguez ha sido presentada por Trump como una figura necesaria y cooperante, capaz de estabilizar el país y avanzar en una primera fase de normalización.

Blanqueo de fondos procedentes de PDVSA

La investigación se centra en el presunto blanqueo de fondos procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, entre 2021 y 2025. Fuentes consultadas por Reuters indican que los fiscales han comunicado verbalmente a Rodríguez el riesgo de procesamiento si no cumple con demandas específicas de Washington, como arrestar y extraditar a exfuncionarios del madurismo implicados en corrupción y narcotráfico.

El documento no ha sido presentado formalmente ante un tribunal federal, pero ha evolucionado durante los últimos dos meses, lo que indica un avance significativo en la carpeta judicial.

Delcy Rodríguez, en el punto de mira de EEUU desde 2018

Lo que añade gravedad al caso es que Rodríguez no es una desconocida para las agencias estadounidenses. Documentos obtenidos por Associated Press el pasado enero revelaron que la DEA la tiene en el punto de mira desde, al menos, 2018, cuando asumió la vicepresidencia. En 2022 fue designada como «objetivo prioritario», categoría reservada por la DEA para figuras con «impacto significativo» en el tráfico de drogas. Su nombre aparece en casi una docena de investigaciones abiertas en oficinas de la DEA en Paraguay, Ecuador, Phoenix y Nueva York.

Las sospechas incluyen vínculos con narcotráfico, contrabando de oro y lavado de activos, a menudo a través de su entorno familiar y político. Aunque nunca ha sido acusada públicamente hasta ahora, su figura ha estado vinculada a escándalos como los relacionados con Alex Saab —el supuesto testaferro de Maduro extraditado en 2020— y redes que supuestamente usaban el sistema financiero venezolano para mover divisas ilícitas. Informes previos de la DEA y el Departamento del Tesoro ya habían sancionado a varios allegados por nexos con el narcotráfico, pero Rodríguez había evadido cargos directos, quizás por su rol diplomático o por cálculos políticos.