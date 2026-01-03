Trump revela que Maduro fue capturado en una «fortaleza» al intentar refugiarse en un búnker de «acero»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraba en una «fortaleza» cuando fue capturado por la Delta Force del Ejército de EEUU, en concreto en el momento en que quiso refugiarse en un «búnker de acero».

Así lo ha contado Trump en declaraciones por teléfono la cadena Fox, antes de la comparecencia de prensa prevista para esta tarde (17.00 hora española) en Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente de Estados Unidos tiene la residencia en al que ha pasado estas Navidades junto a su familia.

«¿Por qué tomaron la decisión de eliminar a Maduro esta mañana? ¿Y qué estaba haciendo Maduro cuando nuestros hombres lo atacaron?», han preguntado a Trump en antena.

«Íbamos a hacerlo hace cuatro días, pero el clima no era perfecto. De repente se abrió la posibilidad y dijimos: adelante. Y les diré, fue simplemente increíble. ¿Qué estaba haciendo? Estaba en una fortaleza muy bien custodiada. De hecho, que no muriera nadie fue increíble», ha señalado. «No tuvimos ningún muerto, no perdimos ninguna aeronave. Todo volvió. Lo recuperamos todo», ha asegurado, admitiendo que hubo, no obstante, «varios heridos» del Ejército estadounidense, que se desplazaron en helicóptero.

«Él (por Maduro) estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero. Tenía lo que llaman un espacio seguro, acero sólido por todas partes. No consiguió acercarse a ese espacio. Estaba tratando de entrar, pero lo atropellaron (los soldados de la Delta Force) tan rápido que no pudo entrar. Estábamos preparados. Teníamos sopletes enormes y todo lo necesario para atravesar ese acero. Pero no lo necesitamos. No logró llegar a esa zona de la casa», ha comentado Trump con todo tipo de detalle sobre esta operación militar quirúrgica.

Además, Trump ha felicitado especialmente a los soldados de la Delta Force. «El equipo hizo un trabajo increíble. No existe otro país en la tierra que pueda hacer una operación como la que hicimos», ha subrayado. «Militares de verdad me dijeron que ningún otro país del mundo puede hacer semejante maniobra. Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Fue algo increíble», ha agregado.

Cabello habla de «masacre»

Mientras duraba la incursión, Estados Unidos desencadenó una serie de ataques aéreos contra objetivos militares en Caracas y los Estados de Aragua y La Guaira, en las inmediaciones de la capital venezolana en lo que el Gobierno venezolano ha condenado como una «gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos».

Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha comparecido ante la población del país para llamar a la calma a los ciudadanos y denunciar una «masacre» provocada por los ataques de EEUU que sirvieron de cobertura a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores. Sin embargo, no ha trascendido cifra alguna de víctimas.

«Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer», ha declarado Cabello en su comparecencia en la calle, rodeado de fuerzas de seguridad, y ataviado con casco y chaleco antibalas.

«Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente», ha enfatizado Cabello.