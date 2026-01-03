Marco Rubio anuncia que Maduro será juzgado en EEUU como líder del cártel narcoterrorista de Los Soles

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, ha asegurado este sábado que el dictador Nicolás Maduro ha sido arrestado y que se enfrentará a un juicio penal en el país norteamericano como líder narcoterrorista del Cártel de los Soles. La mano derecha del presidente Donald Trump ha dicho, tal y como afirma el senador Mike Lee, que después de la captura de Maduro no se esperan nuevas acciones militares en Venezuela.

«Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto», indicó en X el senador Lee, tras informar de una conversación telefónica con Marco Rubio.

El secretario de Estado ha dicho que «Maduro no es el presidente de Venezuela» y que su régimen «no representa el Gobierno legítimo» del país. «Es el líder del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país. Y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos», ha añadido Rubio, en redes sociales, explicando el ataque.

Esta madrugada, Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores, tras un ataque a varios objetivos localizados de Venezuela, vinculados con la orden judicial desde el país presidido por Donald Trump para detener al narcodictador venezolano. Trump ha anunciado a través de las redes sociales que la operación se ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro».

EEUU captura a Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se encontraba en Moscú en el momento del ataque, afirma que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa y exige «una prueba de vida» inmediata del dictador, por parte de Estados Unidos.

Entre los bombardeos de Estados Unidos a objetivos militares en Caracas, capital de Venezuela, destacan los producidos sobre la base militar de Fuerte Tiuna, la principal de la ciudad, al sur de la misma, que se ha quedado sin luz. Además, se han producido ataques sobre la base aérea de La Carlota, y contra el Cuartel de la Montaña, donde se encuentran los restos de Hugo Chávez desde su muerte en 2013.

Donald Trump comparecerá a las 11:00 horas –17:00 horas en España– en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para ampliar la información sobre el operativo realizado por las fuerzas del orden de Estados Unidos.