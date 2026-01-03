Trump anuncia que EEUU ha capturado al dictador Maduro y a su mujer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice haber capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro y su mujer, según ha anunciado en sus redes sociales.

Así lo ha señalado durante una operación de ataque del Ejército estadounidense a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano.

Mensaje de Trump en su cuenta de Truth Social.

Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha señalado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

«Los Estados Unidos de América ha llevado a cabo exitosamente una operación a gran escala contra Venezuela y su líder, presidente Nicolás Maduro, que ha sido junto a su mujer, capturado y sacado del país. Esta operación se ha realizado con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Seguirán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 en Mar-a-Lago. Gracias por tu atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump», ha escrito en dicha red social.

Así, el presidente de EEUU ha avanzado que habrá una rueda de prensa en a las 11 horas (17.00 hora español) en el complejo de Mar-a-Lago (Florida) donde Trump tiene una residencia en la que ha pasado estas Navidades junto a su familia.

(Noticia en ampliación)