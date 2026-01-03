Trump anuncia que EEUU ha capturado al dictador Maduro y a su mujer
Así lo ha asegurado el propio presidente estadounidense en su cuenta de Truth Social
Sigue en directo la operación estadounidense contra la narcodictadura de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice haber capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro y su mujer, según ha anunciado en sus redes sociales.
Así lo ha señalado durante una operación de ataque del Ejército estadounidense a gran escala efectuada esta pasada noche en territorio venezolano.
Maduro y su mujer han sido trasladados fuera del país, ha señalado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.
«Los Estados Unidos de América ha llevado a cabo exitosamente una operación a gran escala contra Venezuela y su líder, presidente Nicolás Maduro, que ha sido junto a su mujer, capturado y sacado del país. Esta operación se ha realizado con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Seguirán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 en Mar-a-Lago. Gracias por tu atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump», ha escrito en dicha red social.
Así, el presidente de EEUU ha avanzado que habrá una rueda de prensa en a las 11 horas (17.00 hora español) en el complejo de Mar-a-Lago (Florida) donde Trump tiene una residencia en la que ha pasado estas Navidades junto a su familia.
(Noticia en ampliación)