Todo sobre Nicolás Maduro: su edad, hijos y cuántos años lleva en el poder

Nicolás Maduro es uno de los políticos más mediáticos y polémicos del panorama internacional. Su permanencia en el poder hasta su captura por Estados Unidos, su entorno familiar y sus datos más personales generan un gran interés especialmente en estos momentos. A continuación repasamos los principales aspectos de su perfil político y personal.

Cuántos años lleva Nicolás Maduro en el poder

Nicolás Maduro llegó a la Presidencia de Venezuela en abril de 2013, tras imponerse en las elecciones convocadas después de la muerte de Hugo Chávez, líder del chavismo y presidente del país durante casi 14 años.

Desde entonces, Maduro ha permanecido de forma ininterrumpida en el poder, encadenando varios mandatos presidenciales. A lo largo de estos años, ha sido reelegido en distintos procesos electorales, algunos de ellos cuestionados por la oposición venezolana y por parte de la comunidad internacional.

Sumando su primera toma de posesión y los sucesivos mandatos, Nicolás Maduro acumula 13 años al frente del Gobierno venezolano, consolidándose como uno de los presidentes con mayor permanencia en el cargo en la historia reciente del país.

Antes de asumir la Presidencia, Maduro fue ministro de Asuntos Exteriores durante varios años y vicepresidente ejecutivo, cargos clave dentro del Ejecutivo de Hugo Chávez.

Cuántos hijos tiene Nicolás Maduro

Nicolás Maduro tiene un único hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Su nombre ha ganado protagonismo en los últimos años debido a su implicación directa en la política venezolana.

Maduro Guerra ha ocupado cargos institucionales, entre ellos el de diputado de la Asamblea Nacional, y ha participado activamente en actos oficiales y en la estructura política del chavismo. Su presencia en la vida pública ha sido habitual, especialmente en eventos vinculados al Gobierno y al partido oficialista.

Quién es la mujer de Nicolás Maduro

La esposa de Nicolás Maduro es Cilia Flores, una de las figuras más influyentes del chavismo. Abogada de formación, Flores ha desempeñado cargos de alto nivel dentro del Estado venezolano, entre ellos la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Cilia Flores mantiene un papel relevante en la vida política del país y acompaña con frecuencia al presidente en actos institucionales, viajes oficiales y encuentros internacionales.

Además de su trayectoria política, Flores ha sido una de las personas más cercanas a Maduro desde antes de su llegada a la Presidencia.

Cuántos años tiene Nicolás Maduro

Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, la capital de Venezuela y en la actualidad tiene 62 años.

Antes de iniciar su carrera política, trabajó como conductor de autobús y sindicalista, una etapa que suele mencionarse en su biografía oficial y que marcó su entrada en el movimiento bolivariano liderado por Hugo Chávez.