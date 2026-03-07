El Gobierno del ‘pacifista’ Sánchez exporta 7,6 millones de material militar al Ejército de Trump en 18 meses

El Gobierno del pacifista Pedro Sánchez, que ha rescatado ahora el no a la guerra de 2003, ha suscrito la exportación directa de 7,6 millones de euros en material militar (propiamente de defensa y de «doble uso») al Ejército de Estados Unidos en un año y medio, según los últimos datos disponibles del Ejecutivo.

Estos datos constan en los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Comercio -dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa- y que corresponden a la anualidad de 2024 y el primer semestre de 2025. Estos documentos oficiales, a los que ha accedido OKDIARIO, fueron abordados el pasado miércoles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

En esos 18 meses, el Gobierno de Sánchez ha permitido la exportación de 77.223.468 euros de material militar a Estados Unidos, de los que 7.648.784 tuvieron como destinatario final el Ejército norteamericano, según indica Comercio. Se trata, por tanto, de casi el 10% de estas transacciones.

En la anualidad de 2024, el Ejecutivo español autorizó (y se llevó a cabo) la exportación de 31.617.690 euros en elementos de defensa a EEUU, acabando 6.639.714,9 en manos de sus Fuerzas Armadas. Aquí el tipo de material que describe el Gobierno es el siguiente: «Munición trazadora calibre .50; piezas para misiles y motores (EJ200, F404, F414); tarjetas electrónicas del sistema PATRIOT; sistemas de comunicación, repuestos para aeronaves militares; armas históricas; documentación técnica y transferencia tecnológica OTAN».

En cuanto al material de «doble uso», de los 16.680.737 euros exportados a la Administración estadounidense, un total de 383.656,9 se destinaron al Ejército norteamericano. En este caso, estas operaciones se centraron principalmente en productos de la categoría 9, que incluye «motores aeronáuticos o marinos de turbina de gas, lanzaderas espaciales y vehículos espaciales, o sistemas de propulsión de cohetes de propulsante sólido o líquido», entre otros.

Respecto al primer trimestre de 2025, el material de defensa exportado desde España a EEUU se situó en 21.565.940 euros, destinándose un 2,9% a las Fuerzas Armadas norteamericanas, esto es, 625.412,26 euros. Entre estos productos, sobresalieron los del cupo de «aeronaves, vehículos más ligeros que el aire, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y motores».

De otro lado, de los 7.359.101 euros exportados en material de «doble uso» en dicho primer semestre de 2025, el Ejército de EEUU no recibió material alguno, pues el 95,6% acabó en la empresa privada, y el 4,4% restante, en la Administración pública.

Entretanto, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez autoriza estas exportaciones de material militar a EEUU, el argumentario de Moncloa pasa por desmarcarse de las acciones bélicas del Ejecutivo de Donald Trump contra la teocracia islamista de Irán.

Hacia Chipre

Prueba de ese complejo equilibrio es también el envío de la fragata Cristóbal Colón (F-105) de la Armada española a Chipre para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán. Este hecho se conoció el pasado jueves tras informar de ello el propio Ministerio de Defensa de Margarita Robles en un comunicado.

La misión de esta fragata en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía y operada por unos 150 militares españoles. También estará lista para prestar asistencia a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por bombardeos u otros actos de guerra. El envío de la fragata se produjo después de que el Ejecutivo se mostrase contrario a dar apoyo logístico a EEUU en las bases de Morón y Rota en lo referente a operaciones contra Irán.

Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo una posición de rebeldía en materia de defensa, como ha reiterado el propio Trump. En una reciente entrevista con el diario New York Post, el presidente de Estados Unidos arremetió contra España, calificando al país de «perdedor» y acusándole de ser «muy hostil» hacia la OTAN, en alusión a la posición del Ejecutivo de Sánchez. Trump criticó que el Gobierno español es el único aliado que se opone a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa.

«Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor», manifestó el inquilino de la Casa Blanca. «Son muy hostiles con todos (…) No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco», lanzó Trump al gabinete de Sánchez en otro aviso sobre posibles represalias.