Guerra entre EEUU, Israel e Irán en directo hoy | Últimas noticias, ataques y reacciones al conflicto
La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán entra este 7 de marzo en su octavo día con una escalada militar que mantiene en máxima tensión a Oriente Medio. Desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero, los ataques aéreos y las operaciones militares se han extendido por varios frentes, mientras aumenta el número de víctimas y crece la preocupación internacional por el riesgo de una expansión regional del conflicto.
Cómo comenzó la ofensiva militar contra Irán
El conflicto se desencadenó tras el lanzamiento de una gran operación militar coordinada por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras estratégicas iraníes. Los primeros bombardeos alcanzaron instalaciones nucleares, bases militares y centros de mando en distintos puntos del país. En uno de esos ataques murió el líder supremo iraní, lo que abrió una nueva fase de inestabilidad política en el país y desencadenó una cadena de represalias.
Balance provisional de víctimas tras una semana de guerra
Tras más de una semana de combates y bombardeos, las autoridades iraníes y distintas organizaciones estiman que más de 1.200 personas han muerto en el país, entre civiles y militares. También se han registrado miles de heridos y graves daños en infraestructuras. En Israel se han confirmado al menos una veintena de fallecidos tras ataques con misiles, mientras que Estados Unidos ha reconocido la muerte de varios militares en operaciones vinculadas al conflicto.
La tensión crece en torno a instalaciones nucleares iraníes
Uno de los focos de mayor preocupación internacional se sitúa en torno a la central nuclear de Bushehr. En los últimos días se han registrado explosiones en zonas cercanas, lo que ha llevado a Rusia a evacuar a parte de su personal técnico. Aunque por el momento no se han confirmado daños directos en la planta, la situación ha elevado las alertas sobre un posible riesgo nuclear.
El cierre parcial del Estrecho de Ormuz aumenta la presión económica
Irán ha anunciado restricciones al tránsito en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. La medida ha generado inquietud en los mercados energéticos y ha obligado a Estados Unidos a desplegar escoltas militares para proteger a los petroleros que atraviesan la zona.
Impacto internacional y reacciones políticas
El conflicto también ha comenzado a tener repercusiones políticas y económicas en distintos países. La tensión en el Golfo afecta al comercio energético global y a las rutas aéreas internacionales, mientras varios gobiernos evalúan medidas de seguridad y repatriación de ciudadanos. Las declaraciones de los líderes implicados apuntan además a que la campaña militar podría prolongarse durante varias semanas si no se produce una desescalada diplomática.
Arranca el directo del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos
Buenos días. Comenzamos el seguimiento en directo de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, que entra ya en su octavo día tras el inicio de la ofensiva masiva lanzada el 28 de febrero. Durante la noche se han registrado nuevos ataques, movimientos militares en varios frentes y reacciones internacionales ante una escalada que mantiene en alerta a toda la región de Oriente Medio. En este directo te contamos la última hora, las claves del conflicto y las posibles consecuencias políticas, económicas y militares.
Los principales frentes militares del conflicto
Los combates se desarrollan actualmente en varios escenarios. En territorio iraní continúan los bombardeos contra instalaciones militares y sistemas de misiles, mientras Estados Unidos y sus aliados mantienen el control del espacio aéreo en gran parte del país. Paralelamente, Israel mantiene operaciones terrestres en el sur de Líbano contra posiciones de Hezbolá, lo que ha provocado nuevas evacuaciones de población civil y decenas de víctimas.