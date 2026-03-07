Guerra entre EEUU, Israel e Irán en directo hoy | Últimas noticias, ataques y reacciones al conflicto

La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán entra este 7 de marzo en su octavo día con una escalada militar que mantiene en máxima tensión a Oriente Medio. Desde el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero, los ataques aéreos y las operaciones militares se han extendido por varios frentes, mientras aumenta el número de víctimas y crece la preocupación internacional por el riesgo de una expansión regional del conflicto.

Cómo comenzó la ofensiva militar contra Irán

El conflicto se desencadenó tras el lanzamiento de una gran operación militar coordinada por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras estratégicas iraníes. Los primeros bombardeos alcanzaron instalaciones nucleares, bases militares y centros de mando en distintos puntos del país. En uno de esos ataques murió el líder supremo iraní, lo que abrió una nueva fase de inestabilidad política en el país y desencadenó una cadena de represalias.

Balance provisional de víctimas tras una semana de guerra

Tras más de una semana de combates y bombardeos, las autoridades iraníes y distintas organizaciones estiman que más de 1.200 personas han muerto en el país, entre civiles y militares. También se han registrado miles de heridos y graves daños en infraestructuras. En Israel se han confirmado al menos una veintena de fallecidos tras ataques con misiles, mientras que Estados Unidos ha reconocido la muerte de varios militares en operaciones vinculadas al conflicto.