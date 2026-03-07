Vuelve la nieve a España y faltan horas: el aviso de la AEMET que pone a estas zonas en alerta

El aviso de la AEMET que pone a estas zonas en alerta, vuelve la nieve a España y faltan horas para ver lo que está por llegar. Estos expertos no dudan en darnos una serie de detalles sobre lo que puede pasar en nuestro país, el primer fin de semana de marzo que puede convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de fin de semana y de descanso que puede ser clave.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para una novedad destacada en estos días en los que todo puede ser posible. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Una novedad importante que puede acabar siendo lo que nos dará estos días que todo puede ser posible. En estas jornadas en lo que todo puede ser posible, estaremos muy pendientes de un giro radical en el que el tiempo acabará ganando protagonismo.

Faltan horas para que vuelva la nieve a España

España se prepara para recibir un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Vamos a ver llegar una serie de peculiaridades que, podrían ser las que nos darán más de una sorpresa inesperada en estos días en los que el tiempo va cobrando protagonismo, de una manera que puede sorprendernos.

Estaremos pendientes de un fenómeno que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Una novedad que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en la que todo puede ser posible, es importante en estos días que tenemos por delante.

Nuestro país tiene por delante un fin de semana en el que parecerá que en lugar de llegar la primavera la que nos acompañará en estas jornadas en las que el tiempo puede acabar de darnos alguna que otra sorpresa inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

La nieve se ha convertido en uno de los elementos que vamos a ver llegar en breve, de tal forma que cuando pensábamos que ya nos habíamos empezado a sentir en un ambiente primaveral, la realidad es que tenemos que empezar a ver llegar determinados cambios.

Este aviso de la AEMET pone estas zonas en alerta

Estas zonas estarán en alerta, la AEMET lanza un aviso importante, deberemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. A la hora de hacer planes, tocará estar pendientes de un cielo que parece que nos guarda más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que persista la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una dana que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas. Se esperan más abundantes en el Cantábrico, el nordeste y Baleares, especialmente en Cantabria, Tarragona, Castellón y en Pitiusas, donde es probable que sean fuertes y dejen acumulados significativos. Asimismo, podría darse localmente algún chubasco fuerte o alguna tormenta ocasional en otros puntos de la mitad nordeste, especialmente en Aragón. Se esperan nevadas en los principales entornos de montaña con una cota de 1300/1600 m, salvo en el sudeste, que se situará en 1100/1300 m de madrugada. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con probables precipitaciones débiles; cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad norte peninsular y sierras del prelitoral mediterráneo. Se prevé un aumento en las temperaturas máximas en el sudoeste, área cantábrica, alto Ebro y nordeste de Cataluña. Contrariamente, predominarán los descensos en el centro y tercio oriental. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mitad nordeste peninsular y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas con acumulados significativos en las sierras del sudeste, la Ibérica sur, oeste del Sistema Central y la Cantábrica. Precipitaciones fuertes y con acumulados significativos en Cantabria, Tarragona, Castellón y localmente en Baleares, sin descartar alguna tormenta y zonas aledañas. Se espera un predominio de viento flojo en el interior, de sudoeste en el sur peninsular, de norte en el cuadrante noroeste y de componentes este y sur en el resto de la Península y en Baleares. Se esperan intervalos moderados en Baleares, tercio nordeste peninsular y litorales, con intervalos de fuerte en la costa atlántica gallega y Alborán. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas».