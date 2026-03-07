Última hora de Mario Picazo por lo que está a punto de llegar: «Una DANA…»

Mario Picazo lanza una alerta, una última hora sobre lo que está a punto de llegar, una nueva DANA que lo cambiará todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para un destacado cambio de tendencia que tendremos en este fin de semana en el que todo puede ser posible. Una novedad que, sin duda alguna, puede convertirse en un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente algo totalmente diferente. Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que nos descubrirá lo peor de un fin de semana en el que todo puede ser posible.

Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno. Estas jornadas en las que realmente cada detalle contará de una forma que hasta la fecha no sabíamos. Una novedad importante que, sin duda alguna, puede convertirse en un giro radical en los planes de un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Mario Picazo no duda en adelantarse a todos para lanza una importante advertencia que puede cambiarlo todo por momentos.

Lo que está a punto de llegar

Estos días tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden cambiarlo todo, en especial cuando descubrimos que estaremos ante un giro radical que puede afectarnos de lleno en este fin de semana. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Una novedad que puede convertirse en estos días en los que el tiempo acabará siendo el gran protagonista. Una serie de fenómenos que llega a toda velocidad y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en un cambio de buenas sensaciones.

Esta primavera que querríamos ver llegar, parece que se nos resiste y después de unos días en los que teníamos por delante una situación anticiclónica, ha vuelto el cambio de tendencia que puede ser esencial. Estos días en los que realmente todo puede ser posible en estos días en los que la realidad siempre supera la ficción.

Una nueva DANA es la que activa la alerta de Mario Picazo, este experto no duda en advertirnos de lo que llega, un giro radical que puede ser esencial que tengamos en mente.

Mario Picazo advierte de la llegada de una DANA

Una nueva DANA puede estar a las puertas de un fin de semana en el que la acción puede verse afectada por este tiempo en el que la situación puede cambiar por momentos. Tenemos que ver llegar este cambio de tendencia que parecerá que cada fenómeno nos golpeará con más y más fuerza.

Tal y como nos explica desde su canal de El Tiempo Mario Picazo: «Tras el paso de la borrasca Regina el fin de semana llega marcado por la presencia de una DANA que a lo largo del fin de semana se va a encargar de generar tiempo inestable en un buen número de comunidades. El aire frío que se va a desplazar por encima de nuestra geografía tendrá el potencial de ayudar a desarrollar tormentas que localmente pueden ser intensas y que no solo van a generar lluvia, también se esperan acumulaciones de nieve sobre todo en zonas de montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «Con la entrada de vientos húmedos del Mediterráneo y el aire frío en capas medias y altas de la atmósfera durante parte del fin de semana habrá que contar bastante nubosidad. Las precipitaciones ya desde este jueves van a ser más persistentes en las provincias bañadas por el Mediterráneo, desde el norte de Cataluña, pasando por la Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Andalucía y Baleares. También van a ser importantes en zonas del interior peninsular y en el norte. Entre viernes y sábado esas acumulaciones seguirán aumentando con la formación de tormentas en zonas costeras que se podrían mover hacia el interior peninsular».

Las lluvias pueden ser importantes en estas jornadas que tenemos por delante: «Entre jueves y domingo las acumulaciones de precipitación más importantes las vamos a ver entre la zona del Mediterráneo, el valle del Ebro y las comunidades del Cantábrico. En estas zonas se pueden llegar a acumular entre 50 y 80 litros, cantidades que en algún momento podrían ser de cierta intensidad en poco tiempo. Por áreas del interior peninsular también se esperan acumulaciones significativas aunque con tiempo variable. En algunos momentos del fin de semana las nubes se alternarán con los claros para poder disfrutar de buenos ratos de sol. El sábado se esperan nevadas en los principales entornos de montaña con una cota que se situará entre los 1300 y 1600 metros. El domingo nevará en los Pirineos en una cota de 1400 a 1700 metros pudiendo hacerlo de forma débil en otras montañas de la mitad norte y sureste».