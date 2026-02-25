Mario Picazo sentencia a España y da la peor noticia de todas: «Modo invernal»

España se prepara para recibir la peor noticia de todas, Mario Picazo se pone en modo invernal. Será mejor que nos despidamos de momento de un tiempo que hasta el momento nos ha hecho disfrutar de un sol de esos que impresionan y nos hacen ver que la primavera está más cerca de lo que nos imaginaríamos. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que nos está esperando en estas próximas horas, de mano de un experto que puede cambiarlo todo por momentos.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede ser clave y que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que tenemos por delante y que realmente pueden convertirse en una realidad. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo la antesala de algo más. Esta previsión del tiempo acaba poniendo los pelos de punta al ver lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Modo invernal en breve

Cuando tenemos el mes de marzo a las puertas, tocará empezar a visualizar algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que llega con fuerza.

Estaremos muy pendientes de un giro importante de guion que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer lo que pasará en breve en una recta final del mes de febrero en el que podemos empezar a ver lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma casi casual. Con la mirada puesta a un cambio que puede ser esencial, tocará conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede darnos algún que otro detalle esencial.

Será el momento de volver atrás, cuando puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber cómo el tiempo puede darnos un ligero respiro de una forma que quizás nos costará creer.

Mario Picazo da la peor noticia posible sentenciando a España

España se prepara para lo peor, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, después de unos días de casi primavera, vuelve el invierno y lo hace de la peor manera posible.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde el blog de El Tiempo: «Una vez el anticiclón se desplace hacia el este, el primero de los frentes va a llegar ya entre el martes y el miércoles por el oeste de la península. Las precipitaciones asociadas al primero de los frentes afectarán sobre todo a Galicia y otras zonas del noroeste peninsular, aunque en menor cantidad también se esperan de forma aislada en zonas del centro y del este. En la zona de Canarias, una vez llegue el aire más frío que arrastra este frente, sumado a una pequeña perturbación que hay entre Canarias y Marruecos, se podrían desarrollar nubes y precipitaciones que afectarían a las islas entre el miércoles y el jueves, sobre todo».

Siguiendo con la misma explicación: «El viernes llegará otro frente a Galicia, aunque en principio estos frentes no parecen muy activos. Este dejará de nuevo precipitaciones principalmente en el noroeste, y aunque se extenderán tímidamente a otras comunidades. Para el fin de semana se esperan nuevos frentes llegando a Galicia para dar continuidad a las lluvias. Galicia va a ser la comunidad que más agua acumule, aunque tampoco se quedarán cortos en algunas zonas del Cantábrico, alto Ebro y los Pirineos. Las islas orientales de Canarias y especialmente el norte también podrían registrar precipitaciones significativas. La cota de nieve, que inicialmente rondará los 2000 metros en el norte durante el arranque de la semana, bajará progresivamente hasta los 1200 metros en el norte para el fin de semana».

Las temperaturas van a volver a caer en breve: «Vamos a empezar la semana con temperaturas bien por encima de la media habitual, aunque para mediados de semana notaremos cómo esos valores empiezan a bajar. Para el jueves notaremos un claro descenso respecto a los primeros días y los termómetros ya registrarán entre 5 y 8 grados menos en muchas capitales de provincia. Las máximas estos primeros días de la semana van a seguir superando los 20 grados en varias de ellas, aunque las más cálidas, como es habitual, serán las del sur y Canarias».