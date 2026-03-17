Lo que llega esta semana a España no te va a gustar: aviso de los expertos por el chorro polar que revienta el buen tiempo

Aviso de los expertos por el chorro polar que revienta el buen tiempo, llega esta semana a España no te va a gustar. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que los cambios van a ser una tendencia inesperada. Es momento de conocer lo que estará a punto de pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y acabará siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que todo puede ser posible.

España se prepara para un marcado cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada elemento puede ser clave en estos días en los que cada detalle puede convertirse en la antesala de algo más. Estos momentos en los que vamos a ver llegar la primavera de una manera muy diferente, podremos empezar a conseguir un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Lo que llega a España no te va a gustar

No te va a gustar lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Será momento de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estos días.

Es momento de conocer en primera persona que podremos empezar a ver llegar en estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en este plus de buenas sensaciones. Es hora tener en mente una previsión del tiempo que puede acabar siendo esencial.

Esta recta final del invierno puede acabar de darnos algunos detalles de unos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. Estos expertos en el tiempo pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días tan especiales.

Cuando pensábamos que teníamos por delante un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada elemento cuenta de una forma muy diferente. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

Aviso de los expertos ante un chorro polar que revienta el buen tiempo

El buen tiempo que tenemos estos días puede pasar a la historia, en especial en estos días en los que quizás nos preparamos para un importante cambio de tendencia que tenemos por delante. Será mejor que nos empezaremos a preparar para una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo, ante lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Tal y como nos explican desde su web, una nueva borrasca con nombre propio estará a la vuelta de la esquina: «Se prevé una situación inestable principalmente en Canarias con la borrasca Therese en una posición muy estacionaria en el Atlántico. Esta borrasca tendrá un mayor impacto en Canarias, con sus frentes dejando un predominio de cielos nubosos y precipitaciones en las islas de mayor relieve, donde es probable que sean fuertes y vayan con tormenta y posible granizo ocasional, pudiendo a su vez darse localmente acumulados significativos. Las precipitaciones serán menos probables e intensas en las islas más orientales. Además, esta baja mandará bandas de nubes medias y altas al tercio occidental, con posibilidad de ocasionar alguna tormenta o chubasco ocasional. En el resto de la Península y Baleares predominará una situación de mayor estabilidad, aunque la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en el tercio oriental peninsular, Ebro, Estrecho y Melilla, con probables bancos de niebla matinales y posibilidad de alguna lluvia débil o llovizna en puntos del extremo oriental y Estrecho, tendiendo en general a quedar poco nuboso. Posible calima ligera en el oeste peninsular. Las temperaturas máximas tenderán a descender en ambos archipiélagos, Estrecho, Alborán y en la mitad este peninsular, con aumentos en la mitad occidental. Mínimas en general con pocos cambios, predominando los ascensos en la mitad sur. Heladas débiles en el Pirineo y cumbres de la Ibérica».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará viento flojo de componente este en la Península, en general flojo en el interior y moderado en litorales y llegando a fuerte con rachas muy fuertes en Alborán, Cádiz y sierras aledañas. También es posible alguna racha muy fuerte en el Cantábrico oriental. Viento moderado del nordeste en Baleares. En Canarias, viento moderado del suroeste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes».