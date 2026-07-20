La AEMET obligada a emitir un aviso especial por temperaturas nunca vistas en España en estas fechas: lo que llega es inaudito

Lo que llega es inaudito, la AEMET obligada a emitir un aviso especial por temperaturas nunca vistas en España en estas fechas. Este comunicado nos sitúa en una canícula que parece que nos golpeará de lleno y puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que nadie hubiera imaginado. Tocará saber qué es lo que nos puede pasar en estas cifras en las que realmente tendremos que ver llegar un importante cambio de tendencia.

Es hora de conocer lo que puede pasar con unas temperaturas que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Este verano nos está dando una ola de calor tras otra, con algunas peculiaridades que no podemos evitar. Parecerá que las cifras se van multiplicando por momentos y en lugar de buscar importante consuelo, tenemos por delante una novedad clave en estos días. Llega un marcado cambio de tendencia que nos volverá a sumergir en lo peor de un verano que ya apunta maneras. Los expertos no dudan en lanzar un comunicado para advertir de lo que llega en unos días cargados de actividad.

Lo que llega es inaudito en estas fechas

España se prepara para afrontar la recta final del mes de julio, la canícula de la temporada, ese punto álgido de temperaturas y de calor que pensábamos que habíamos superado se alargará por momentos. En su lugar, vamos a tener que luchar contra un destacado cambio de ciclo.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente tenemos que afrontar una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Con un giro radical que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado esta previsión del tiempo pone los pelos de punta.

Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo el que se adaptará a este giro radical que hasta el momento nadie hubiera tenido en mente. Las altas temperaturas que estamos teniendo son una novedad respecto a años anteriores y eso quiere decir que tocará saber qué es lo que nos espera con unas cifras que realmente son inesperadas en el peor momento posible.

Cuando media España se mueve en plenas vacaciones o cuando deben continuar con una actividad que puede desarrollarse al aire libre y poner en riesgo lo que está por llegar.

La AEMET obligada a emitir un aviso especial por temperaturas nunca vistas

Un aviso especial por temperaturas nunca vistas llega a España, la AEMET no duda en emitir un aviso especial que puede cambiarlo todo. En estas próximas jornadas, las temperaturas van a llegar a unas cifras que realmente pondrán los pelos de punta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El lunes 20 se espera que las temperaturas se sitúen en valores elevados en los tercios este y sureste peninsulares, así como en Baleares, alcanzando los 36-38 ºC de forma generalizada, y los 39-40 ºC en valles y depresiones. El martes 21 las temperaturas continuarán en ascenso, especialmente en el interior del sureste peninsular. Con ello, el martes se espera alcanzar los 40 ºC de forma generalizada en el interior del tercio suroriental peninsular, sin descartar los 42 ºC en zonas bajas, así como en el interior de Mallorca, y los 37-39 ºC en el valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles de los Pirineos. Entre el miércoles 22 y el jueves 23 se espera el punto álgido del episodio. El miércoles los ascensos se extenderán al cuadrante suroccidental peninsular, por lo que es probable que se alcancen los 40 ºC en buena parte del interior del tercio sur, a excepción de Extremadura, incluso los 42 ºC en el medio y alto Guadalquivir, vega del Segura y este de la meseta sur. Se mantendrán las temperaturas elevadas en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, en torno a 39-40 ºC, así como en los valles del Pirineo, alrededor de 36-38 ºC».

Siguiendo con la misma explicación: «El jueves, en un margen de incertidumbre creciente, es probable que se intensifiquen los vientos del oeste, dando lugar a un incremento adicional de las temperaturas en la vertiente mediterránea, especialmente en el extremo suroriental peninsular, donde ya se esperaban valores extremos los días anteriores. En este caso, es probable que se puedan alcanzar valores de 42-44 ºC en interiores del extremo suroriental, especialmente en valles y depresiones, sin descartarlos también en el medio y alto Guadalquivir, cuenca del Genil e interior del Guadalhorce. Se mantendrán las temperaturas elevadas en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, en torno a 39-40 ºC, sin descartar de forma local llegar a los 42 ºC, así como en el interior de Mallorca y centro peninsular, donde de nuevo se podrían alcanzar los 39-40 ºC. También seguirán en valores muy altos en los valles del Pirineo, alrededor de 37-39 ºC. El viernes 24 la incertidumbre se incrementa notablemente. Aunque en estos momentos el escenario más probable es la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular, que iniciaría un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días, no se puede descartar que dicha entrada se pueda retrasar alguna jornada más y alargar la ola de calor. En cualquier caso, es probable que el viernes las temperaturas continúen elevadas en numerosas zonas del cuadrante suroriental, valles del Guadalquivir y Ebro y depresiones del nordeste, especialmente en el interior del extremo sureste por el predominio de los vientos terrales».