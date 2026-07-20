Lo que va a pasar hoy en Andalucía no es normal y la AEMET pide que nos preparemos: las zonas que van a llegar a los 45ºC

Andalucía se prepara para vivir un cambio importante, no es normal lo que puede pasar en estas próximas horas, hay zonas que van a llegar a los 45ºC. Será el momento de empezar a pensar en un giro radical que puede ser esencial en estas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta a estos días en los que el tiempo puede sorprendernos más de la cuenta, esta zona del país se puede convertir en un horno.

Las temperaturas ascenderán de tal forma que tocará estar muy pendientes de un cambio que puede llegar en cualquier momento y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar una cifra nunca vista. Las zonas en las que tendremos unas cifras que difícilmente nos permitirán mantener la actividad, las alertas estarán activadas.

La AEMET pide que nos preparemos ante lo que va a pasar

Los expertos de la AEMET son los primeros en activar una serie de alertas ante unos cambios que pueden ser claves. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto marcará la diferencia.

Es hora de empezar a pensar en un verano de esos que no se olvidan con unas cifras y unas olas de calor que no dejan de ser una realidad. España se enfrenta a una nueva ola de altas temperaturas que golpeará con fuerza el sur del país. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

El tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas de una situación para la que quizás no estamos del todo preparados. Las cifras de este termómetro que vemos llegar irán en aumento y pueden convertirse en un auténtico problema. Lo que puede llegar es un importante cambio que acabará marcando la diferencia.

El sur de España se enfrenta a un giro radical que puede acabar generando más de una cifra que puede llegar o incluso quedarse en estos 45ºC.

Las zonas que van a llegar a los 45ºC

Van a llegar a los 45ºC en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede convertirse en una auténtica novedad. Lo que nos estará esperando es un cambio que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Tal y como explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, con probables tormentas ocasionales por la tarde que podrían ser localmente fuertes en el nordeste de la comunidad. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas sin cambios; localmente en ascenso las máximas del extremo oriental. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente altas. Tormentas en el nordeste de la comunidad que pueden ser fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con temperaturas muy elevadas. Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en los nortes. Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana. Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas en zonas del interior noroeste y del tercio oriental peninsular, que en el interior de Galicia y el sudeste podrían dar tormentas secas, localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con calima en la mitad sureste de la Península y Baleares, débil en Canarias. Las temperaturas máximas en aumento ligero en el este de la Península y en Baleares; sin cambios en el resto y en Canarias. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando regiones del centro norte y noroeste; siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, sin descartar localmente Mallorca o puntos de las depresiones del nordeste y de La Mancha. Las mínimas en general no sufrirán cambios, con noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir».