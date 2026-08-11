Precio de la gasolina hoy 11 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Consulta dónde repostar hoy martes, con las gasolineras más baratas de Madrid
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¿Dónde están las gasolineras de Madrid hoy martes 11 de agosto? Cuando estamos en pleno verano, y con estas temperaturas, no apetece demasiado coger el coche, pero puede que tal vez te vayas fuera, tengas idea de una escapada en plenas vacaciones o te toque trabajar este mes. Conocer bien dónde repostar permite ahorrar dinero, sí, pero también tiempo. Sabemos además que no es lo mismo repostar por ejemplo en pleno centro de la capital que hacerlo a las afueras o en un municipio cercano, o elegir parar en una estación de servicio o en una gasolinera low cost, ya que todo ello puede influir en lo que pagamos al llenar el depósito. Toma nota entonces, porque os ofrecemos ahora el precio de la gasolina para hoy, con listados de las gasolineras donde el litro se paga más barato.
La media del precio de la gasolina parece que sigue algo elevada este mes, tras la pequeña subida que hemos notado cuando se ha pasado de la rebaja de 15 céntimos el litro aplicada en julio a los 10 céntimos que se aplica ahora. No es mucha diferencia pero al final, con un depósito de varios litros, conviene estar atentos. Por ello, consultamos ahora datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, para saber exactamente, dónde se ubican las gasolineras con la gasolina y el diésel más baratos.
Precio de la gasolina hoy 11 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos del Geoportal, a partir de lo reportado por las gasolineras, estas son las más baratas de Madrid a primera hora de este martes 11 de agosto.
Gasolina 95
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.479 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.559 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.769 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l.
- Cepsa Ciudad del Automóvil 365. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.789 €/l.
- BP Taraza 365. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Repsol. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.799 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.799 €/l.
- BP San Peter 365. Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.599 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.659 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.689 €/l.
- Maxpetrol. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.689 €/l.
Ahora ya puedes saber dónde repostar, pero tal vez quieras consultar más adelante de modo que te recomendamos que entres tú mismo en el Geoportal y busques la zona de tu interés o sencillamente lo que cuesta la gasolina en el centro de la capital. Verás resultado en forma de lista como las mostradas o también puedes ver un mapa como el que te dejamos ahora a modo de ejemplo, que te permite moverte por él y filtrar mejor resultados.