¿Dónde están las gasolineras de Madrid hoy martes 11 de agosto? Cuando estamos en pleno verano, y con estas temperaturas, no apetece demasiado coger el coche, pero puede que tal vez te vayas fuera, tengas idea de una escapada en plenas vacaciones o te toque trabajar este mes. Conocer bien dónde repostar permite ahorrar dinero, sí, pero también tiempo. Sabemos además que no es lo mismo repostar por ejemplo en pleno centro de la capital que hacerlo a las afueras o en un municipio cercano, o elegir parar en una estación de servicio o en una gasolinera low cost, ya que todo ello puede influir en lo que pagamos al llenar el depósito. Toma nota entonces, porque os ofrecemos ahora el precio de la gasolina para hoy, con listados de las gasolineras donde el litro se paga más barato.

La media del precio de la gasolina parece que sigue algo elevada este mes, tras la pequeña subida que hemos notado cuando se ha pasado de la rebaja de 15 céntimos el litro aplicada en julio a los 10 céntimos que se aplica ahora. No es mucha diferencia pero al final, con un depósito de varios litros, conviene estar atentos. Por ello, consultamos ahora datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, para saber exactamente, dónde se ubican las gasolineras con la gasolina y el diésel más baratos.

Precio de la gasolina hoy 11 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos del Geoportal, a partir de lo reportado por las gasolineras, estas son las más baratas de Madrid a primera hora de este martes 11 de agosto.

Gasolina 95

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.549 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Varsovia, 2. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l .

. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.669 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.749 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.755 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . BP Taraza 365 . Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Repsol . Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l .

. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . BP San Peter 365. Madrid. Autovía A-3, km 11,2. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.599 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.659 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.659 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.659 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.669 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.669 €/l .

. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.679 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.679 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.689 €/l .

. Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: . Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.689 €/l.

Ahora ya puedes saber dónde repostar, pero tal vez quieras consultar más adelante de modo que te recomendamos que entres tú mismo en el Geoportal y busques la zona de tu interés o sencillamente lo que cuesta la gasolina en el centro de la capital. Verás resultado en forma de lista como las mostradas o también puedes ver un mapa como el que te dejamos ahora a modo de ejemplo, que te permite moverte por él y filtrar mejor resultados.