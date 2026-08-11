Feijóo: «Sánchez y Zapatero tienen el mismo destino»

«Si algún día Zapatero dice delante de un juez cómo consiguió el rescate de 53 millones de Plus Ultra el señor Sánchez, muy probablemente, tendría el mismo problema ante los jueces que tiene actualmente Zapatero», afirma Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular habla claro sobre la corrupción que rodea al presidente del Gobierno en su entorno personal y político. Y es que, advierte, Pedro Sánchez «es el nexo político corruptor»: «La cloaca se mueve entre La Moncloa y Ferraz, se diseñó en La Moncloa y se financió en Ferraz».

PREGUNTA.- ¿Pedro Sánchez es un autócrata? Yo creo que sí.

RESPUESTA.- Pedro Sánchez es el presidente menos democrático que ha tenido España desde la Transición. Y no sólo porque es presidente perdiendo las elecciones, cosa que no ha sucedido con ningún presidente del Gobierno en España, sino porque no respeta la Constitución, las Cortes Generales, las sentencias, no respeta a los jueces, les insulta, les llama fachas con toga y dice que hay lawfare, se niega a dar ningún tipo de explicación sobre la corrupción que le afecta. Es evidente que, sin Sánchez, que es el nexo político corruptor, no habría Ábalos. Sin Sánchez no hay Santos Cerdán. Sin Sánchez no hay Leire. Sin Sánchez no hay cloacas. Sin Sánchez no hay hermano. Y sin Sánchez no hay su mujer. Por tanto, el nexo político corruptor es el señor Sánchez. Y por si fuera poco aparece Zapatero. Y es que Sánchez y Zapatero tienen el mismo destino. Si algún día Zapatero dice delante de un juez cómo consiguió el rescate de 53 millones de Plus Ultra, el señor Sánchez, muy probablemente, tendría el mismo problema ante los jueces que tiene actualmente Zapatero.

P.- ¿Zapatero es un corrupto?

R.- Hay indicios racionales de que Sánchez está detrás de la corrupción en su Gobierno, en su partido, y que Sánchez consintió la corrupción o la presunta corrupción en su familia. Hay pocas dudas al respecto. Insisto, sin Sánchez no puede haber Ábalos ni Santos Cerdán. La cloaca se mueve entre La Moncloa y Ferraz. Se diseñó en La Moncloa y se financió en Ferraz. No hay ningún presidente que tenga más antecedentes y más actitudes colindantes con la corrupción que el señor Sánchez en toda nuestra historia democrática.

P.- ¿Usted o Eva Cárdenas [su pareja] tienen en la caja fuerte unas joyas como las del señor Zapatero?

R.- Pues evidentemente no, y mucho menos en la sede del PP. Imagínese que entra en la sede del PP y hay una caja fuerte y aparecen unas joyas que no sé de dónde vienen. Primero digo que son de la familia, que es una herencia, que son 30.000 euros… En fin.

P.- ¿Qué le parece lo de las joyas? Porque es la cuestión más surrealista y más golfa, visualmente hablando, que yo he visto en toda la historia de la democracia.

R.- Pues mire, no le oculto que a mí me sorprendió lo que se está conociendo del presidente Zapatero. Yo no tengo un buen concepto de la presidencia de Zapatero. Además, coincidí con él como presidente de Galicia siendo presidente del Gobierno. Su política económica fue una enorme frivolidad, su política territorial es el germen del problema territorial de España y, al final, es el maestro del señor Sánchez, su referencia moral. Es el Gandhi de la política española. Pero esto me parece excesivo. Su relación con Chávez y con Maduro es abominable. Pero saber que detrás de eso hay negocio, que muy probablemente detrás de sus visitas a China había negocio y después de ver el tema de las joyas- 50 días sin aclarar-, que haya metido a sus hijas en todo esto… Yo creo que España no se merece tener un ex presidente como el señor Zapatero. España se merece explicaciones y que cuente lo que ha hecho. Porque si cuenta lo que ha hecho nadie va a poder borrar sus conductas pero, al menos, puede finalizar con un arrebato de dignidad, que creo que en este momento lo necesitaría. Para intentar, de alguna forma, tener un borrón menos en su biografía política.