La psicología sugiere que las personas que cambian de trabajo continuamente quieren buscar el logro personal y su bienestar mental

Las personas que cambian de trabajo continuamente quieren buscar el logro personal y su bienestar mental, lo dice la psicología basándose en estos conceptos. El trabajo es una pieza fundamental de nuestro día a día, por lo que se lleva gran parte de nuestros pensamientos y actuaciones. Lo que hacemos es intentar buscar algunas piezas principales de un elemento que queremos que vaya creciendo por momentos. Con la ayuda de un impulso que conseguimos día a día, queremos intentar llegar a lo más alto.

Aunque algunas personas se conforman con muy poco, hay algunos elementos que van incrementándose con el paso del tiempo. En especial, cuando lo que queremos es empezar a descubrir la esencia de una serie de elementos que pueden convertirse en un estudio psicológico que nos ayudará a entendernos un poco más. Tener un curriculum de varias líneas, no necesariamente es negativo, sino que muestra una personalidad que hace que tengamos que estar muy pendientes de este tipo de detalles que acabarán convirtiéndose en una parte de quienes somos. Cambiar de trabajo es propio de los inconformistas, aquellos que quieren más, pero también se preocupan de su bienestar mental.

Quieren buscar el logro personal y su bienestar mental

El logro personal, las ganas de buscar una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que no sólo es el ego el que entra en juego. Para conseguir que descubramos este tipo de elementos que nos definen.

Un buen trabajo, supone una situación que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Por lo que, quizás tener aspiraciones o buscar trabajos, pese a tener trabajo, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

En estos días en los que realmente podremos conseguir una visión diferente de nosotros mismos. Dando prioridad a un bienestar mental que puede acabar siendo el que nos ayudará a impulsar una serie de pensamientos y acciones que la psicología se encarga de poner nombre.

Cambiar de trabajo no es señal de ser alguien inestable o inconformista, sino que simplemente se busca estar en consonancia con algunos elementos que quizás deberemos tener en mente. Este tipo de bienestar acabará marcando una diferencia importante.

La psicología dice esto de este tipo de personas

El termino Job Hopping es el que se acuña para definir este perfil profesional que gana peso entre la Generación Z, no buscan un trabajo fijo para toda la vida, sino su propio bienestar. Los expertos de The Guardian nos explican este tipo de concepto: «Tácticos y ambiciosos, pero favorecer los contratos a menor escala son los dos atributos principales que poseen los candidatos que se saltan de trabajo. Al igual que el atractivo de un alquiler a corto plazo, los que saltan de trabajo no eligen ecer raíces en un lugar de trabajo durante demasiado tiempo, desde unos pocos meses hasta un año o dos es preferible. En cambio, están utilizando cada rol como una forma de escalar su trayectoria profesional elegida, mientras recopilan nuevas experiencias, contactos y habilidades a lo largo del camino. Al igual que la tendencia nómada digital de los últimos años, los hopters de empleo requieren de manera similar un sentido de libertad profesional que les permita elegir los roles que mejor se adapten a sus objetivos y necesidades de estilo de vida, pero lo que es más importante, en sus propios términos».

Siguiendo con la misma explicación: «La trayectoria profesional de un salta de trabajo también puede ser no lineal. Por ejemplo, a alguien con experiencia en marketing le puede gustar ejercer un nuevo rol en eventos, o incluso relaciones públicas, mientras está en su trayectoria profesional. La búsqueda de roles que requieran un conjunto de habilidades similar se puede hacer internamente o trasladándose a un nuevo lugar de trabajo. También suelen favorecer los roles basados en proyectos que tienen un plazo definitivo, que se adapta a su deseo de terminar y cumplir un proyecto y seguir adelante. Las personas que saltan el trabajo pueden describirse como planificadores, ya que siempre están dos pasos por delante de su próximo movimiento, con su ojo firme en el final del juego y el objetivo salarial».

Es un tipo de perfil que puede necesitar nuestra empresa o que nosotros mismos seamos participe de él. La búsqueda de ese lugar en el que encajar y dar lo mejor de nosotros mismos, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que esta pieza fundamental va cambiando.

Es como si estuviéramos pendientes de un cambio de tendencia que dejará atrás el trabajo para toda la vida y que incluye perfiles cada vez más experimentados.