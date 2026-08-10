Imágenes del terremoto en Colombia: edificios derrumbados, daños y rescates tras el seísmo de magnitud 7,4

Un terremoto de magnitud 7,4 deja más de un centenar de muertos y varios heridos y desaparecidos en Colombia. Los fallecidos se han registrado en Pereira y Manizales, entre otras ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto, informaron las autoridades locales.

El seísmo ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha convocado a un comité de emergencia para atender los daños causados.

Las imágenes del terremoto en Colombia