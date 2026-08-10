Terremoto Colombia

Imágenes del terremoto en Colombia: edificios derrumbados, daños y rescates tras el seísmo de magnitud 7,4

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja al menos 22 muertos y tres desaparecidos

Terremoto en Colombia, en directo

Ver vídeo

Un terremoto de magnitud 7,4 deja más de un centenar de muertos y varios heridos y desaparecidos en Colombia. Los fallecidos se han registrado en Pereira y Manizales, entre otras ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto, informaron las autoridades locales.

El seísmo ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha convocado a un comité de emergencia para atender los daños causados.

Las imágenes del terremoto en Colombia

terremoto Colombia
Una persona busca en los escombros de un edificio colapsado. (Efe)

Terremoto Colombia
Varias personas fallecidas tras el terremoto. (Efe)

Terremoto Colombia
Una persona es evacuada de un hospital. (efe)

Terremoto Colombia
Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado. (Efe)

Terremoto Colombia
La Catedral de Manizales. (Efe)

Terremoto Colombia
Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros. (Efe)

Terremoto Colombia
Un vehículo afectado por el terremoto. (Efe)

Terremoto Colombia
Personas caminan sobre los escombros. (Efe)

Terremoto Colombia
Un integrante de la Policía de Colombia camina frente a una edificación. (Efe)

Terremoto Colombia
Mapa con localización del terremoto en Colombia.(Ep)

Lo último en Internacional

Últimas noticias