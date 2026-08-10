Carlo Costanzia, ante la inminente llegada de su hija en común con Alejandra Rubio: «Está a puntito»

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia afrontan la recta final de uno de los momentos más importantes de su vida. La pareja se prepara para dar la bienvenida a su segundo hijo en común, una niña cuyo nacimiento estaría cada vez más cerca. Así lo ha confirmado el propio Carlo Costanzia ante las cámaras, poniendo fecha aproximada a una llegada que la pareja ha decidido vivir con mucha más discreción que su primer embarazo.

«Sí, ya estamos ahí a puntito», ha respondido Carlo Costanzia al ser preguntado por el nacimiento de su hija. Una escueta pero significativa respuesta con la que confirma que la pareja se encuentra ya en la recta final del embarazo de Alejandra Rubio. El hijo de Mar Flores se ha mostrado prudente a la hora de compartir detalles sobre este nuevo miembro de la familia, especialmente cuando la conversación ha girado en torno a uno de los grandes secretos que mantienen: el nombre de la pequeña.

«No te lo voy a decir», ha contestado Carlo cuando le han preguntado cómo se llamará su hija. Una negativa que deja claro que, al menos por ahora, la pareja quiere preservar para sí uno de los detalles más esperados de esta segunda maternidad.

Un embarazo mucho menos mediático

A diferencia de lo ocurrido durante su primer embarazo, Alejandra Rubio ha optado en esta ocasión por mantener prácticamente todos los detalles en la más estricta intimidad. La hija de Terelu Campos anunció que estaba esperando una niña el pasado mes de marzo, durante su intervención en ¡De Viernes!, cuando ya había superado el primer trimestre de gestación.

Solo cuatro días después de hacer pública la noticia, Alejandra abandonó su puesto como colaboradora en Telecinco. Desde entonces, su embarazo ha transcurrido alejado de la televisión y de la exposición mediática, una decisión que contrasta con la atención que recibió durante su primera gestación.

Por las fechas del anuncio y teniendo en cuenta que en marzo ya había superado el primer trimestre, todo apunta a que Alejandra Rubio estaría actualmente en la recta final del embarazo y a punto de conocer a su segunda hija. La pareja, que ya es padres de un niño, afronta así una nueva etapa familiar con la llegada de la pequeña.

Mar Flores también se ha pronunciado recientemente sobre este esperado nacimiento. La modelo, abuela de la bebé, explicó hace unos días a Vanitatis que están disfrutando de unas vacaciones tranquilas junto a sus seres queridos: «Están siendo unas vacaciones de descanso, con amigos cercanos y familia, nada especial. Como todo el mundo, pero esperamos con mucha ilusión la llegada de la bebé a la familia».

Unas palabras que reflejan la expectación que existe en el entorno familiar ante la llegada de la pequeña. Sin embargo, será Carlo Costanzia quien, con su «ya estamos ahí a puntito», ha dado la pista más clara hasta ahora sobre la inminencia del nacimiento.

Mientras la familia espera conocer a la nueva integrante, Alejandra y Carlo continúan protegiendo al máximo esta etapa. Y, de momento, el nombre de la bebé seguirá siendo uno de los secretos mejor guardados de la pareja.