La reveladora confesión de Carlo Costanzia antes de ser padre por segunda vez: «Voy a estar mucho más atento»

Madre e hijo frente a frente. Sin filtros y con más sinceridad que nunca. Carlo Costanzia se ha sentado en el podcast de su madre, Mar Flores, para protagonizar una de las conversaciones más personales de los últimos tiempos. Ambos han repasado algunos de los capítulos más delicados de su historia familiar, pero también han hablado de presente y futuro, marcado por la inminente llegada de la segunda hija del joven junto a Alejandra Rubio. Durante la charla, Carlo no ha esquivado ninguno de los temas que han marcado su vida. El hijo de Mar Flores ha recordado el dolor que sintió al escuchar críticas dirigidas a su madre cuando era apenas un niño. Una situación que, según ha confesado, le afectó profundamente.

La conversación más sincera de Mar y Carlo

«Escuchar cosas feas de tu madre… Además, yo soy muy protector, saco las uñas o los puños. Una barbaridad. Yo no dejo que nadie diga algo malo de las personas que quiero», ha reconocido. El joven también ha reflexionado sobre su infancia y sobre aquellos años en los que no conseguía comprender el origen de su tristeza. Una etapa especialmente complicada que le llevó a plantearse los límites más extremos. «Muchas veces entiendo que es una llamada de atención. Decir: ‘Oye, estoy mal, no entiendo el mundo’. «Soy un niño, no entiendo cómo vivo en este mundo en el que vivo», ha explicado, en una de las confesiones más impactantes de la entrevista.

Lejos de eludir la conversación, Mar Flores se ha mostrado cercana y autocrítica al recordar cómo vivió aquellos momentos como madre. La empresaria ha insistido en que el amor hacia sus cinco hijos siempre ha sido el mismo, aunque reconoce que las circunstancias pueden obligar a repartir la atención de forma desigual. «Yo, en mi caso, cuando uno tiene un problema, me vuelco más en ese y dejo de prestar un poquito de atención a los otros», ha señalado.

Una reflexión que ha utilizado para explicar lo que considera el verdadero significado del amor incondicional de una madre. Además, no ha dudado en destacar el enorme parecido que comparte con Carlo, tanto en la forma de ser como en la intensidad emocional con la que ambos afrontan la vida.

Pero si hubo un tema que ocupó buena parte de la conversación fue la paternidad. Carlo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Alejandra Rubio. La pareja, que dio la bienvenida a su primer hijo en diciembre de 2024, espera ahora una niña, una noticia que ha llenado de ilusión a toda la familia. Precisamente sobre esa futura llegada quiso preguntarle Mar Flores. «¿Crees que vas a quererlos por igual?», le planteó. «Desde luego que sí», respondió él de manera contundente.

Aunque matizó que la experiencia será diferente. «Ahora es una nena, entonces no termina de ser un querer igual porque es un querer al mismo nivel, pero distinto porque mi sentido de protección va a estar mucho más atento en un cierto sentido. O esto es lo que ahora siento. Pero el querer siempre es el mismo», explicó. La paternidad, según ha contado, llegó de manera inesperada, pero terminó convirtiéndose en una de las mayores certezas de su vida. «Nunca tuve la idea en el momento. Sabía que iba a tener hijos, pero fue algo que vino tan espontáneo que me ha pillado de sopetón», ha confesado.