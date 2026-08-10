Carmen Lomana carga contra el regreso de Juan Carlos I a Marivent y lo manda a Ceuta: «Ya puestos…»

Carmen Lomana no se ha mordido la lengua al ser preguntada por el regreso de don Juan Carlos al Palacio de Marivent. La socialité ha reaccionado con evidente indiferencia ante la presencia del emérito en la residencia de verano de la Familia Real, una imagen que ha vuelto a poner el foco sobre la relación del antiguo monarca con la institución y que, en esta ocasión, no ha despertado precisamente entusiasmo en Lomana. A su llegada a la Gala Starlite, donde ha acudido un año más para apoyar a sus amigos Sandra y Antonio, Carmen ha sido preguntada por la visita de don Juan Carlos a Marivent y su respuesta ha sido de lo más contundente: «A mí me da igual todo, que vaya donde quieran, que vaya y hasta que me da igual, le podían haber llevado a Ceuta también, ya puestos».

La reacción de Lomana se produce después de que Juan Carlos I haya vuelto a entrar en el Palacio de Marivent ocho años después de su última visita, protagonizando una imagen especialmente simbólica por el lugar y por todo lo ocurrido en los últimos años. La residencia mallorquina es uno de los escenarios tradicionalmente vinculados a los veranos de la Familia Real y el regreso del emérito no ha pasado desapercibido. Sin embargo, Carmen ha dejado claro que, al menos en su caso, la noticia no le ha provocado ninguna emoción especial.

La contundencia de sus palabras contrasta con el ambiente festivo con el que Carmen Lomana ha llegado a la Gala Starlite, una de sus citas habituales del verano marbellí. La socialité ha explicado que no podía faltar porque tiene un cariño especial a los anfitriones y que acude desde la primera edición. «Quiero mucho a Sandra, a Antonio, y he venido desde el primer año, y espero seguir viniendo», ha asegurado. Para ella, estar una vez más en este evento significa precisamente eso: «cariño y fiesta», además de disfrutar de un entorno que considera especialmente importante para Marbella.

Lomana también ha hablado de cómo está viviendo estos meses y ha asegurado que está pasando un verano tranquilo, siguiendo una rutina muy parecida a la de otros años. Su plan pasa por madrugar para ir a la playa, disfrutar del mar cuando todavía hay poca gente y después trasladarse al Marbella Club para comer y pasar buena parte de la tarde con amigos. «Adoro bañarme y estar sola cuando no hay mucha gente», ha explicado, dejando claro que no necesita grandes cambios para disfrutar de sus vacaciones. Después, las cenas privadas y los encuentros con amigos completan unas semanas que, según ella misma reconoce, está disfrutando mucho.

Bertín Osborne se lleva el apoyo de Carmen Lomana

Durante su encuentro con la prensa también ha habido tiempo para hablar de Bertín Osborne, que vuelve a los escenarios y protagoniza una de las noticias positivas del verano para su círculo de amigos. Carmen se ha mostrado encantada con la evolución del cantante y ha celebrado que vuelva a cantar: «Pues qué bien, porque eso quiere decir que está mejor, ¿no?». Preguntada sobre si le apoya en esta nueva etapa, su respuesta ha sido clara: «Yo siempre, yo apoyo a todos mis amigos». Lomana reconoce que puede haber momentos mejores o peores en cualquier relación, pero asegura que su apoyo hacia sus amigos permanece y que se alegra especialmente de ver a Bertín recuperado y con nuevos proyectos.

Más incómoda se ha mostrado, en cambio, cuando la conversación ha derivado hacia la polémica económica que rodea a Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Al ser preguntada por las últimas informaciones relacionadas con la petición de embargo de bienes para reclamar cantidades pendientes, Carmen ha intentado esquivar el asunto. «A mí no me tires de la lengua», ha advertido entre risas, consciente de que entrar en determinados conflictos puede terminar convirtiéndose en un auténtico «charco». Sin embargo, cuando le han planteado qué le parece que no se pague la manutención de un hijo, su postura sí ha sido tajante: «Pues muy mal, muy mal». Eso sí, ha querido marcar distancias con los detalles del caso y ha recordado que desconoce los entresijos de la relación y del procedimiento judicial. «Yo no estoy metida en la pareja», ha puntualizado.