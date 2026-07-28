Sale a la luz la cena privada de el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía en el Palacio de Marivent

Casi una década después, el Rey Juan Carlos ha vuelto a pisar Mallorca. Y lo ha hecho por un motivo muy especial: estar presente en la celebración del 80º cumpleaños de su íntimo amigo Miguel Arias, al que conoce desde hace más de 50 años. La visita ha sido tan inesperada como breve y, como no podía ser de otra manera, ha despertado un enorme interés en nuestro país. La llegada del que fuera jefe del Estado a la isla se produjo el domingo por la mañana a bordo de un vuelo privado procedente de Ginebra y, nada más llegar, se desplazó hasta el restaurante Flanigan, situado en Puerto Portals. Fue allí donde tuvo lugar el almuerzo organizado por el cumpleaños del empresario mencionado y donde compartió mesa con un reducido grupo de amistades casi hasta las 20:30 horas.

Según explicó Julián Aguirre en Y ahora Sonsoles, tras dicho encuentro, Juan Carlos I aprovechó para desplazarse hasta el palacio de Marivent y mantener un encuentro privado con parte de su familia que también se encontraba en Mallorca. En concreto, cenó con la reina Sofía y sus hijas, las infantas Elena y Cristina. Una reunión de carácter estrictamente privado que, como apostilló Isabel González, fue confirmada por la Casa Real. «No pernoctó en el Palacio de Marivent. Durmió en casa de un amigo en Cala d’Or, de Manuel Piñero», explicó durante la emisión del programa.

La estancia del Rey Juan Carlos fue fugaz. Lejos de aprovechar para quedarse varios días en Mallorca, a primera hora de la mañana del lunes 27 de julio abandonó la isla, por lo que finalmente no llegó a coincidir con el Rey Felipe VI ni con la Reina Letizia. Y es que su marcha se produjo, además, mientras el monarca se desplazaba hasta Madrid para seguir de cerca la evolución de los graves incendios que afectan a la capital y a la provincia de Ávila. Una circunstancia que impidió el reencuentro entre padre e hijo.

La última vez del Rey Juan Carlos en Mallorca

Fue en 2019 cuando el Rey Juan Carlos viajó por última vez a Mallorca. Y lo hizo para asistir a la boda del tenista Rafa Nadal. La anterior a esa, se produjo en la Semana Santa de 2018, cuando fue fotografiado en la tradicional misa de Pascua de la Catedral de Palma.

Desde entonces, no ha vuelto a dejarse ver públicamente en la isla donde pasó los veranos más felices junto a su familia. De hecho, lo estuvo haciendo durante 40 largos años. Y es que cabe destacar que fue en 2020 cuando fijó su residencia en Abu Dabi y, por consiguiente, redujo su presencia en nuestro país.