Para qué sirve la parte dentada que llevan las tijeras de cocina y cómo se utiliza

Uno de los utensilios de cocina más utilizados en numerosos hogares son las tijeras. Aunque, esta herramienta que se emplea para cortar cualquier tipo de alimento posee una zona dentada situada en el mango y las hojas, pasando desapercibida. Algunos creen que se trata de un elemento decorativo, pero la realidad es que tiene una función específica que facilita el cocinado. Un diseño que tienen numerosas tijeras multifunción y permite ampliar las posibilidades de su uso. Por lo tanto, esta característica demuestra que no sólo sirven para cortar alimentos, sino que también sustituyen a otras herramientas de cocina.

La función de la parte dentada

La principal función de la parte dentada se relaciona con la de un cascanueces, es decir, su forma ovalada y sus diminutas puntas salientes pueden llegar a sujetar frutos secos con cáscara dura, como las nueces, y romperlas fácilmente gracias a la presión que ejercen sobre el fruto seco. Este diseño mejora el agarre y evita que los alimentos o los objetos redondeados se muevan durante el proceso. A su vez, algunos fabricantes incorporan funciones adicionales como abrebotellas o sistemas concretos para cortar alimentos más resistentes.

¿Cómo se utiliza?

La mejor forma de aprovechar esta doble ventaja de las tijeras de cocina es poner el fruto seco entre la superficie dentada y cerrar los mangos de manera gradual. A raíz de eso, la fuerza desemboca en una presión que aumentará hasta llegar a romper la cáscara. Los especialistas aconsejan no ejercer mucha fuerza ni utilizar esta zona para romper objetos demasiado grandes, ya que podría deteriorar el mecanismo de los tijeras. Después de utilizar las tijeras de cocina, es fundamental lavar y secar la zona dentada. Además, los pequeños espacios que hay entre las pequeñas puntas acumulan restos de alimentos y favorece la aparición de bacterias.

Lo que diferencia a este utensilio

Numerosas herramientas de cocina no dejan ver sus funciones reales y pasan desapercibidas. Por eso, la parte dentada de las tijeras de cocina es un claro ejemplo de ese secreto. Un elemento que ayuda a romper los frutos secos, mejora el agarre y facilita otras tareas domésticas. Esto proporciona una mayor versatilidad de las tijeras.