Los expertos piden que lavemos esto que todos tenemos en la cocina todos los días

Los trapos de cocina son elementos que utilizamos a diario para limpiar superficies, secar utensilios y, en ocasiones, manipular platos y bandejas calientes. Su funcionalidad es indiscutible, pero también pueden convertirse en un riesgo para la salud si no se mantienen limpios y desinfectados. Expertos en seguridad alimentaria y microbiología insisten en la necesidad de lavarlos con a diario para evitar la proliferación de bacterias, hongos y otros microorganismos que pueden provocar intoxicaciones y enfermedades.

Los trapos absorben restos de comida y líquidos, grasa y, muchas veces, bacterias provenientes de la carne cruda, frutas, verduras y superficies contaminadas. Asimismo, el ambiente de la cocina es ideal para la proliferación de microorganismos como Salmonella, Escherichia coli y Listeria. Estos patógenos se pueden transferir fácilmente a los alimentos, cubiertos o manos, aumentando el riesgo de infecciones gastrointestinales. Además, los trapos húmedos generan mal olor, un signo evidente de que se están acumulando bacterias y hongos.

La importancia de lavar los trapos de cocina a diario

Los estudios realizados por instituciones de salud pública han demostrado que los trapos de cocina pueden albergar millones de bacterias por centímetro cuadrado. Según la Agencia de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos (FDA), un trapo usado sin lavar durante un solo día puede tener más bacterias que la superficie del inodoro. El hecho de utilizar trapos sucios puede tener consecuencias muy serias:

Contaminación cruzada: cuando se utilizan para limpiar superficies donde se preparan alimentos crudos y luego se usan para secar platos o manos, las bacterias se transfieren a los alimentos.

Enfermedades gastrointestinales: patógenos como Salmonella o E. coli pueden causar diarrea, vómitos, fiebre y malestar general. Los grupos más vulnerables son niños, ancianos y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Mal olor y moho: la acumulación de humedad y restos orgánicos favorece el crecimiento de hongos, que no solo desprenden mal olor, sino que pueden causar reacciones alérgicas y problemas respiratorios en personas sensibles.

Los expertos coinciden en que la frecuencia del lavado depende del uso, pero una de las principales recomendaciones lavar a diario los trapos que se utilizan para secar platos o manos. Asimismo, los destinados a limpiar superficies con restos de comida cruda, es esencial lavarlos tras cada uso. Finalmente, los trapos de cocina de microfibra, aunque parezcan limpios, conviene lavarlos al menos dos o tres veces por semana.

Cómo lavar correctamente los trapos de cocina

Mantener los paños de cocina limpios es fundamental para evitar la proliferación de bacterias y malos olores. Para este método, solo se requieren tres elementos básicos:

Agua caliente. Es clave porque ayuda a eliminar bacterias y restos de grasa. Cuanto más caliente esté el agua, más eficaz será la limpieza.

Bicarbonato de sodio. Este ingrediente no sólo ayuda a neutralizar olores, sino que también contribuye a eliminar manchas y residuos de grasa de manera natural.

Jabón líquido para platos. Ideal para descomponer la grasa y limpiar los paños en profundidad. Es más efectivo que los detergentes comunes cuando se trata de eliminar restos de aceite o alimentos pegados.

No se recomienda usar cloro ni suavizantes, ya que pueden dañar las fibras del paño, reducir su capacidad absorbente y, en el caso del cloro, dejar residuos químicos que pueden ser perjudiciales para la cocina y los alimentos.

Toma nota de los pasos a seguir:

Llena un balde con agua caliente y añade una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un poco de jabón líquido para platos. Mezcla bien hasta que se disuelva. Introduce los paños en el balde y déjalos en remojo al menos 30 minutos. Esto ayuda a aflojar la suciedad, la grasa y neutralizar los olores. Si los paños están muy sucios, puedes dejarlo más tiempo o frotar ligeramente las zonas más sucias antes de remojarlos. Una vez pasado el tiempo de remojo, enjuaga los paños con agua caliente para eliminar restos de jabón y suciedad. Apriétalos suavemente para eliminar el exceso de agua. Mete los paños en la lavadora y selecciona un ciclo normal con agua caliente. Finalmente, extiende los paños en un lugar ventilado o al sol hasta que estén completamente secos. Evita doblarlos mientras estén húmedos para impedir la proliferación de bacterias y moho.

Con este método, los trapos quedan limpios, libres de bacterias y sin malos olores, listos para su uso diario. Mantener una rutina de lavado frecuente, al menos una vez al día si se usan constantemente, es la mejor manera de garantizar la higiene en la cocina.