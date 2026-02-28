El portavoz iraní de Exteriores dice «no estar en condiciones» de confirmar que Jamenei sigue vivo

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, ha admitido este sábado que no está «en condiciones» de confirmar que sigue vivo el ayatolá Jamenei, lo que alienta las sospechas de que pueda haber perecido en el ataque lanzado por EEUU e Israel este sábado por la mañana. El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha afirmado que hay «muchas señales» de que Jamenei habría fallecido en el ataque israelí a su residencia.

«Esta mañana, en un poderoso ataque, destruimos el complejo del líder supremo Jamenei en el corazón de Teherán. Este cruel dictador sembró el terror en todo el mundo al anochecer y trabajó sin descanso en un plan para aniquilar a Israel. Este plan ha fracasado y hay muchas señales de que este dictador también lo ha hecho», ha asegurado Netanyahu refiriéndose a que podría haber muerto en el ataque.

Netanyahu ha afirmado en una declaración pública que esta mañana Israel eliminó a comandantes de la Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, altos funcionarios del régimen iraní y altos funcionarios nucleares, y que en los próximos días «atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista».

Nentanyahu ha afirmado que Israel creará las condiciones para que el pueblo iraní «se libere de las cadenas de la dictadura». La operación contra Irán «continuará mientras sea necesaria», ha destacado Netanyahu, «y se requiere perseverancia». Netanyahu ha agradecido al presidente de Estados Unidos Donald Trump por su «liderazgo histórico». «Es un líder que cumple su palabra», ha afirmado Netanyahu.

El primer ministro ha subrayado que la operación «conducirá a la paz, a la verdadera paz». Netanyahu ha afirmado que Israel entró en guerra para «cambiar radicalmente» la situación en la que Irán se encaminaba hacia un arma nuclear que le permitiría aumentar drásticamente sus amenazas contra sus vecinos.

Estados Unidos e Israel han lanzado una serie de ataques contra Irán, dirigidos contra sus líderes y mandos militares, en un operación que podría desencadenar un conflicto más amplio.

Irán ha respondido con una lluvia de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en toda la región, incluyendo las de Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. El ejército estadounidense ha interceptado varios misiles iraníes, aunque un ataque iraní contra una base militar estadounidense en Baréin dañó las instalaciones.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado haber lanzado una importante operación de combate, denominada Operación Furia Épica, para garantizar que los estadounidenses nunca se vieran amenazados por un Irán con armas nucleares. Trump ha instado a los iraníes a tomar el control del gobierno.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que Israel destruyó el complejo del líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, y que «hay muchas señales de que este tirano ha desaparecido». Los legisladores republicanos elogiaron la operación militar, mientras que los demócratas calificaron los ataques de «ilegales». Los líderes europeos condenaron los ataques de represalia de Irán contra países de la región e instaron a Irán a reanudar las negociaciones. El ejército estadounidenseha autilziado plataformas marítimas y aéreas para lanzar los ataques. El ejército israelí afirmó que se han alcanzado unos 500 objetivos desde el inicio de la operación.

Irán ha atacado países del Golfo que albergan bases estadounidenses, extendiendo sus ataques mucho más que durante la guerra de 12 días de junio.

Estados Unidos e Israel planean llevar a cabo varios días de ataques intensivos. Los ataques fueron precedidos por un aumento de tropas estadounidenses de un mes de duración tras la promesa de Trump de ayudar a los manifestantes que desafiaron al régimen en enero.

¿Quién es Alí Jamenei?

Alí Hoseiní Jamenei nació el 19 de abril de 1939 en Mashhad, Irán, por lo que tiene 86 años en 2026. Es el líder supremo de Irán desde 1989, convirtiéndose en el jefe de Estado con más años en el cargo en Medio Oriente y el segundo líder iraní con más tiempo de mandato en los siglos XX y XXI, después del sha Mohammad Reza Pahleví.

Formación y trayectoria

Jamenei es un clérigo chiita duodecimano y ostenta el título de marŷaʿ, o “fuente de emulación”, lo que lo convierte en autoridad religiosa además de política. Estudió teología en Mashhad y Qom, los principales centros de aprendizaje chiita de Irán.

Antes de asumir como líder supremo, Jamenei fue tercer presidente de Irán entre 1981 y 1989, período marcado por la consolidación del sistema revolucionario y la Guerra Irán-Irak. Su formación religiosa y su participación activa en la oposición al Shah le permitieron convertirse en una figura central de la República Islámica, combinando autoridad clerical y poder ejecutivo.

¿Cuánto poder tiene Alí Jamenei en Irán?

Como líder supremo, Jamenei controla prácticamente todas las ramas del poder en Irán:

Fuerzas armadas y Guardia Revolucionaria.

Política exterior y nuclear.

Medios de comunicación estatales.

Sistema judicial y religioso.

Incluso por encima del presidente iraní, su influencia abarca decisiones militares, políticas internas y diplomáticas. Su palabra es vinculante para todos los altos cargos del país.

Su enfrentamiento con Estados Unidos

Jamenei ha mantenido un discurso crítico hacia Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979. Bajo su liderazgo: