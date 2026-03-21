Las autoridades de Estados Unidos han anunciado este viernes su decisión de levantar las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz. Se pretende así combatir la escalada explosiva de los precios del petróleo y la gasolina en el planeta y en Estados Unidos.

La prioridad absoluta de la administración Trump en este momento es bajar los precios de la gasolina en EEUU y evitar una crisis energética mundial más grave, incluso si eso implica dejar pasar temporalmente petróleo iraní ya embarcado.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha publicado una licencia en la que autoriza la compra y venta de productos derivados del crudo iraní «cargados en buques a partir del 20 de marzo», este viernes, hasta el domingo 19 de abril.

EEUU estima que esta medida libera rápidamente al mercado alrededor de 140 millones de barriles de crudo iraní que ya estaban varados o en tránsito, principalmente en la «flota en la sombra» que evade sanciones, con destino frecuente a China. Eso equivale a unas 2 semanas de suministro extra para estabilizar el mercado a corto plazo.

Esta decisión se produce en medio de una escalada generalizada en los precios del crudo como consecuencia de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que la República Islámica ha respondido con ataques contra los buques que navegan a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo de petróleo a nivel mundial.