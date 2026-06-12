Cómo cuidar los geranios para que den flores todo el verano

El verano ya ha llegado a España, y con él las altas temperaturas. A lo largo de estos meses vamos a tener días de mucho calor con ciudades que rondarán los 38 grados. Una situación que puede acabar con los geranios de nuestro jardín o terraza si no sabemos cuidarlos correctamente. Sin embargo, con sólo seguir estos simples pasos podrás cuidarlos para que luzcan todo el verano.

Ante la llegada de las altas temperaturas, es importante darle mucha más importancia al mantenimiento constante de nuestros geranios. A pesar de que estas sean plantas que resisten mejor las altas temperaturas, no debemos dejar de lado algunos trucos para que estén bonitos en verano, que es cuando desarrollan una floración más espectacular.

El geranio es la planta ideal para el verano

Estas plantas suelen adquirir mucho protagonismo en las terrazas y balcones gracias a su esplendor, belleza visual y su color vivo. Esta planta es resistente tanto a la sequía como al calor, muy fácil de cuidar, por lo que es perfecta para aquellas personas que se estén iniciando en el mundo de la jardinería.

También hay que destacar su papel como planta decorativa. Tanto si está colgado de la barandilla, subido a la pared como sobre un mueble, crea un colorido espacio. Por ello, es vital tomar en consideración esta serie de consejos para mantener la buena salud de ellas.

Los pasos a seguir para cuidarlos

Los geranios, gracias a sus propiedades, soportan temperaturas y humedades propias del verano. Con los días calurosos y las noches tropicales, la evaporación aumenta. Si el suelo está demasiado deshidratado, el metabolismo de la planta se detiene. Si las flores crecen sobre suelo seco, se debilitan y deben recurrir al agua almacenada.

Sin embargo, los geranios soportan sequías temporales sin sufrir daños permanentes gracias a que sus tallos y hojas carnosas almacenan agua. Por eso, esta especie es magnífica del verano. A pesar de ello, debemos mantener un riego constante durante estos días de calor, sin abusar de ello.

Los expertos advierten que «si el abono está fresco, no es necesario regar. Si está seco y caliente, echa mano de la regadera». Respecto al momento para regarlos, lo aconsejable es hacerlo o por la mañana o a última hora de la tarde, para que así la planta aproveche mejor la humedad y evitar así que el agua se evapore rápidamente. Otro consejo es evitar el agua del grifo.

No todos los fertilizantes sirven

La cantidad del riego varía dependiendo del fertilizante que se utilice. «Un buen compost retiene muchas veces su propio peso en agua y sigue siendo estructuralmente estable, gracias a una proporción equilibrada de poros gruesos y finos», concluyen los expertos.

Asimismo, el universo de los fertilizantes es muy variado y debe ajustarse a cada tipo de planta. Debido a la alta tasa de evaporación en épocas de calor, los expertos aconsejan «abonar dos veces por semana con la mitad de la dosis de abono líquido que una vez con la cantidad completa», ya que esto evita una evaporación total en menor tiempo.