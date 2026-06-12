La mujer de Planas lleva 15 años en un puesto de la ONU reservado tradicionalmente a diplomáticos

La esposa del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, María Jesús Herrera Ceballos, lleva 15 años ocupando ininterrumpidamente el puesto de jefa de misión en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que es el principal organismo intergubernamental, vinculado a Naciones Unidas. La OIM se ocupa del problema de las migraciones dentro del «paraguas» de la ONU y su jefatura, en España, es un puesto tradicionalmente ocupado y «codiciado» por diplomáticos de carrera, que, según aseguran fuentes de la carrera a OKDIARIO, siguen con su «cabreo» larvado desde el momento de su nombramiento y no se explican por qué se ha mantenido esta situación hasta ahora.

María Jesús Herrera fue nombrada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al final de su mandato, en el mes de mayo de 2011, pese a no ser diplomática de carrera, en el puesto que todavía ocupa. Ya por entonces, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) escribió una carta de protesta fechada en junio de 2011, dirigida al que entonces ocupaba la subsecretaría de Asuntos Exteriores, Antonio López.

En la misiva, los diplomáticos asociados manifestaban formalmente su enfado alegando que la plaza en cuestión de jefe de misión de la OIM estaba reservada «tradicionalmente» para miembros de la carrera diplomática. También trasladaban su protesta porque se había impedido concurrir formalmente a la plaza al colectivo de diplomáticos de carrera.

Sin embargo, el Gobierno Zapatero y su ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, hicieron caso omiso de la protesta y mantuvieron el nombramiento de la esposa de Luis Planas, que entonces ocupaba la embajada española ante la Unión Europea, después de salir de la embajada de España en Marruecos.

Posteriormente y tras las elecciones celebradas el 20 de noviembre de 2011, el líder del PP, Mariano Rajoy, formó un nuevo gabinete y realizó cambios y nombramientos en el Gobierno y en las organizaciones en las que estaba representado el Ejecutivo, pero no en el caso de María Jesús Herrera. Ella siguió en el puesto, al que había llegado apenas unos meses antes, y se mantuvo durante los seis años y medio en los que Rajoy permaneció en el poder, para sorpresa y disgusto de una parte del colectivo de la diplomacia española.

En esa época, Luis Planas sí salió de la embajada que ocupaba, pero fue nombrado consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía presidida entonces por José Antonio Griñán, quien fuera posteriormente condenado junto al expresidente Manuel Chaves por el asunto de los ERE. Después, Planas volvió a ocupar un puesto internacional, como secretario general del Comité Económico y Social Europeo hasta 2018, año en el que se incorporó al Gobierno de Pedro Sánchez, tras la moción de censura.

«Una plaza golosa»

Durante todo este tiempo, siempre según fuentes de la diplomacia española, María Jesús Herrera ha permanecido en su puesto. De acuerdo con la versión de los consultados, a nadie sorprendió en el colectivo que la esposa de Planas se mantuviera con el Ejecutivo de Sánchez, pero eso no rebajó el nivel de «cabreo» de quienes llevan 15 años sin poder optar a esa «golosa plaza», especialmente «para aquellos diplomáticos —especifican las fuentes consultadas— que retornan de sus misiones en embajadas y esperan nuevos destinos desde una posición en Madrid».

Pese a que la remuneración que percibe la mujer de Luis Planas no es pública, sí se rige por los baremos internacionales de la ONU, que para ese tipo de responsabilidades y categoría, en la Europa Occidental, suelen oscilar entre 90.000 y 130.000 dólares anuales (entre 83.000 y 120.000 euros al año), a los que habría que añadir otros beneficios, además de exenciones fiscales.

Por su parte, un diplomático de carrera destinado en Madrid tiene una retribución que oscila entre 40.000 y 55.000 euros brutos, sin contar trienios u otros complementos, por lo que no es de extrañar que el puesto ocupado durante 15 años por la mujer del ministro Planas sea motivo de cabreo y comentarios envenenados por los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares, por todos aquellos diplomáticos que se sienten agraviados.