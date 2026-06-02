Moncloa señala a Robles, Planas, Marlaska y Albares por no defender en público a Sánchez: «Se están escondiendo»

En el Gobierno de Pedro Sánchez esperan que todos los ministros y altos cargos de mayor representación salgan a defender las tesis del presidente del Ejecutivo, frente a los escándalos de corrupción que le acechan. Por eso, «señalan» a aquellos ministros más «políticos», como el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, el de Exteriores, José Manuel Albares, o el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, porque, según fuentes de Moncloa «se están escondiendo».

Fuentes socialistas y del entorno de Pedro Sánchez aseguran a OKDIARIO que «en este momento todos deberían salir a contrarrestar la ofensiva política, mediática y judicial» que entienden se está desarrollando en torno a la figura del presidente del Ejecutivo, a raíz de los escándalos que asedian a Sánchez, a su familia, su partido e incluso su gobierno.

La consigna dada por Sánchez es «combatir los argumentos de la derecha y la ultraderecha» a los que tacha de «marrulleros» e incluso discutir las tesis que se plantean en los sumarios judiciales que están afectando a PSOE, Gobierno y a la familia del presidente. De los «jueces en el Gobierno», que son Marlaska y Robles, esperaban -según aseguran- «algo más», algún comentario que no se ha producido tras los estallidos del caso Zapatero o del que se refiere a las cloacas del PSOE, incluso tras alguna de las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado en el sumario que instruye sobre las actividades presuntamente delictivas de Begoña Gómez, la mujer Sánchez.

En el entorno del jefe del Gobierno entienden que tanto Robles como Marlaska se han «escondido» de forma premeditada, especialmente tras los últimos escándalos. Y añaden que otros ministros, también dados a hablar y opinar en otros muchos asuntos en defensa de las tesis del Gobierno, como el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o el de Agricultura, Luis Planas, también han optado por desaparecer de la escena mediática de forma voluntaria.

Estas mismas fuentes, comparan la actuación de otros miembros del gabinete, como el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el titular de Transportes, Óscar Puente, el de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; o la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, todos muy combativos, ya sea desde la mesa del Consejo de Ministros, las redes sociales o los medios de comunicación, con los «señalados», por su «escapismo», que consideran «estratégico y poco solidario».

Consultados por el papel de los vicepresidentes del Gobierno, dejando al margen a Yolanda Díaz, por ser de otra formación política, los socialistas consultados aseguran que tanto el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, como la titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, «no cuentan».

En el caso de los dos vicepresidentes, a ninguno de los dos se les considera de carácter «político», por lo que de ellos sólo se espera que defiendan «la buena marcha de la economía» o los avances en materia de apuestas por la transición ecológica, pero nadie quiere «pedir peras al olmo» a los vicepresidentes, porque entienden que «no es su papel».