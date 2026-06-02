Así es la casa de Marta Sánchez en Madrid: una vivienda luminosa en Hortaleza que refleja cuatro décadas de carrera
Marta Sánchez lleva más de cuatro décadas siendo una de las voces más reconocibles del pop español. Sin embargo, lejos de los escenarios, existe un lugar donde la artista encuentra calma después de años de conciertos, grabaciones y viajes: su casa de Madrid. Ubicada en una exclusiva zona residencial de Hortaleza, la vivienda se ha convertido en un reflejo de su personalidad y de su trayectoria vital. No se trata de una casa diseñada siguiendo una tendencia concreta ni de un espacio dominado por el minimalismo. Al contrario, es un hogar construido poco a poco a través de recuerdos, obras de arte, fotografías, libros y objetos adquiridos en distintos lugares del mundo. Un chalet luminoso y lleno de carácter donde cada estancia cuenta una parte de su historia.