Así es la casa de Marta Sánchez en Madrid: una vivienda luminosa en Hortaleza que refleja cuatro décadas de carrera

La cantante vive en esta vivienda desde 1995. Situada en una de las zonas residenciales más tranquilas del distrito de Hortaleza, la propiedad le ofrecía todo lo que buscaba en aquel momento: amplitud, privacidad y una ubicación estratégica que le permitiera moverse con facilidad entre el centro de Madrid y el aeropuerto.

Según ha explicado la propia artista, la luz fue uno de los factores decisivos para comprar la casa. También le convencieron la orientación de la vivienda, la tranquilidad del entorno y la presencia de un pequeño jardín, un elemento que sigue siendo uno de los grandes atractivos de la propiedad.

Aunque han trascendido numerosos detalles sobre el interior del chalet, no se conoce cuánto pagó Marta Sánchez por la casa ni cuál es su valoración actual en el mercado inmobiliario.

Un salón que funciona como galería personal

La estancia principal de la vivienda es un amplio salón-comedor donde la luz natural cobra especial protagonismo. Las paredes están decoradas con obras de arte coloristas, fotografías y recuerdos vinculados tanto a su vida personal como a su carrera profesional.

El espacio combina piezas de diseño contemporáneo con muebles de inspiración más clásica. Grandes sofás, mesas auxiliares de líneas ligeras, butacas de madera y numerosos objetos decorativos crean una atmósfera sofisticada pero acogedora.

La presencia de libros es constante. Repartidos por distintas estanterías y rincones de la casa, revelan una de las aficiones menos conocidas de la artista y aportan una sensación de hogar vivido, alejada de la estética impersonal de muchas viviendas de celebridades.

Las piezas que más valora de toda la casa

Entre los numerosos objetos que decoran el chalet existen tres que tienen un significado especial para Marta Sánchez. La primera son varias fotografías del prestigioso fotógrafo Sam Haskins. La segunda es una imagen de Marilyn Monroe realizada por Bert Stern y adquirida en una galería del Soho neoyorquino.

La tercera pieza es probablemente la más singular: un antiguo mostrador de farmacia de madera de cuatro metros de longitud que hoy forma parte de la decoración de la vivienda. Más que simples elementos decorativos, son objetos que resumen su pasión por el arte y por las piezas con historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

Una cocina funcional donde el color también tiene protagonismo

La cocina sigue la misma filosofía que el resto de la casa. Es amplia, luminosa y está concebida para el uso diario, pero sin renunciar a la personalidad. Uno de sus rasgos más llamativos es una zona en color rojo que aporta fuerza visual y rompe con el predominio de tonos claros presente en otras estancias.

Además de la zona de trabajo, la estancia cuenta con espacio suficiente para incorporar un comedor secundario, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro más importantes de la vivienda.

Los muebles de líneas sencillas y la abundante luz natural contribuyen a crear un ambiente práctico y acogedor, donde diseño y funcionalidad conviven sin dificultad.

Un despacho que resume cuatro décadas de carrera

Otra de las estancias más personales del chalet es el despacho. Allí se encuentran numerosos recuerdos relacionados con su trayectoria musical, incluidos discos de oro, premios y otros reconocimientos obtenidos a lo largo de más de cuarenta años de carrera.

La habitación funciona casi como un archivo emocional de la cantante, un espacio donde conviven recuerdos profesionales con objetos personales y que permite recorrer visualmente algunas de las etapas más importantes de su vida artística.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

El dormitorio apuesta por una atmósfera más serena

Mientras las zonas comunes destacan por el color y la presencia de obras de arte, el dormitorio y el vestidor muestran una cara diferente de la vivienda. Aquí predominan los tonos suaves, los tejidos ligeros y la madera, creando una atmósfera mucho más relajada.

La sensación es la de un refugio tranquilo dentro de una casa llena de estímulos visuales. Una elección que permite diferenciar claramente las áreas destinadas al descanso de los espacios pensados para recibir visitas o desarrollar actividades cotidianas.

El jardín, un pequeño oasis en plena ciudad

Aunque no tiene dimensiones espectaculares, el jardín es uno de los rincones favoritos de la artista. El porche y la zona exterior prolongan la personalidad del interior mediante una mezcla de mobiliario, textiles y piezas decorativas que mantienen el carácter ecléctico de toda la vivienda.

Después de más de treinta años viviendo en este chalet de Hortaleza, Marta Sánchez ha conseguido convertirlo en algo más que una residencia. Es un espacio que reúne sus recuerdos, sus influencias y su forma de entender la decoración, donde cada objeto tiene una historia detrás y donde la música, el arte y los viajes siguen formando parte de la vida cotidiana.