El objeto que enloquece a Marta Sánchez y que colecciona de manera compulsiva: «Más de 200»

Marta Sánchez vive un momento de plenitud profesional que no muchos artistas logran alcanzar tras cuatro décadas en la música. La cantante acaba de celebrar sus 40 años de carrera con el lanzamiento de un disco muy especial, 1985 – 2025, un proyecto que funciona como homenaje a su trayectoria y también como recordatorio de que su voz sigue formando parte de la memoria colectiva del pop español. Aunque han pasado muchos años desde aquel debut en 1985, su figura continúa despertando interés y su nombre sigue ocupando un lugar destacado en la actualidad musical.

El nuevo trabajo ha tenido muy buena acogida entre sus seguidores, especialmente en su formato digital, donde reúne 80 canciones que recorren distintas etapas de su carrera. No se trata únicamente de un recopilatorio, sino de una forma de ordenar y reivindicar un legado construido con constancia, éxito y exposición mediática. A día de hoy, Marta Sánchez sigue siendo una artista escuchada, comentada y observada, algo que muy pocos intérpretes pueden decir tras tantos años en activo.

Las confesiones de Marta Sánchez

Pero más allá del éxito profesional, la cantante se ha mostrado recientemente como pocas veces, dejando al descubierto aspectos muy íntimos de su vida personal. Lo ha hecho en el pódcast de su amiga Vicky Martín Berrocal, donde mantuvo una conversación relajada y honesta que permitió conocer a la mujer que hay detrás de la diva del pop. Allí habló de complejos, de la presión constante por gustar, de la menopausia y de cómo determinadas experiencias han ido moldeando una personalidad marcada por la autoexigencia.

Durante esta entrevista, Marta Sánchez confesó uno de los comportamientos que mejor reflejan su relación con la imagen durante años. Reconoció que se iba a la cama maquillada delante de sus parejas, un gesto que, lejos de responder a la coquetería, tenía raíces mucho más profundas. «Con otros hombres me acostaba con rímel», explicó sin rodeos, dejando claro que no se sentía capaz de mostrarse al natural ni siquiera en la intimidad.

La artista fue más allá al poner palabras a esa necesidad de protegerse tras el maquillaje. «Mi ojo es mi personalidad en la cara», afirmó, dando a entender que sin eyeliner o sin máscara de pestañas sentía que perdía una parte esencial de quién era. Esa percepción la acompañaba incluso en momentos privados, donde no lograba desprenderse de una imagen construida durante años para el exterior.

Marta Sánchez está muy enamorada

Su testimonio funciona como un espejo en el que muchas mujeres se reconocen, especialmente a partir de los 40, cuando el físico, la autoestima y las relaciones empiezan a vivirse con mayor presión social. Marta Sánchez ga puesto voz a una realidad silenciosa que afecta a muchas mujeres y que rara vez se verbaliza con tanta claridad. No se trataba solo de estética, sino de identidad, inseguridad y miedo a dejar de gustar.

En ese mismo contexto, la cantante habló también del amor y de cómo ha cambiado su manera de vivir la pareja con el paso del tiempo. Al referirse a su relación actual con Federico León, Fede, explicó que con él ha experimentado una transformación profunda en su forma de relacionarse. Según contó, es la persona con la que más cómoda se ha sentido siendo ella misma.

De hecho, confesó que es con su actual pareja con quien, por primera vez, duerme completamente desmaquillada. Un gesto aparentemente sencillo, pero cargado de simbolismo, que refleja un cambio real en su autoestima y en su forma de entender la intimidad.

La obsesión de Marta Sánchez

Paralelamente a estas confesiones, la artista también ha sorprendido al hablar abiertamente de una de sus grandes obsesiones: los pintalabios. Fue durante su visita a El Hormiguero cuando decidió compartir con el público su devoción por este objeto tan cotidiano como revelador. «Tengo muchas en casa, tengo enfermedad por las barras», afirmó con naturalidad, provocando las risas del plató.

Lo que empezó como una anécdota se convirtió rápidamente en una confesión llamativa cuando habló de cifras concretas. «Tendré más 200 y Fede siempre me dice: ¿Para qué quieres una más si son todas del mismo color?», relató, reconociendo que siente una atracción casi compulsiva por un tono muy específico. Pablo Motos no tardó en reaccionar sorprendido: «¡Tienes 200 del mismo color!», a lo que Marta respondió justificándose: «Más o menos varía, yo creo que son diferentes pero no lo son».

Esta obsesión por el pintalabios no es solo un capricho, sino un elemento que conecta directamente con su relación histórica con la imagen. El maquillaje ha sido durante años una especie de armadura, un recurso con el que se sentía segura frente a la mirada ajena. Ese vínculo quedó especialmente reflejado en el lanzamiento del nuevo doble vinilo de 1985 – 2025. Para esta edición, Marta Sánchez decidió ir un paso más allá de la firma tradicional y optó por besar algunas de las copias destinadas a la preventa. Un gesto muy personal con el que quiso agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores.

En total, fueron 110 los discos besados por la artista, un proceso que no estuvo exento de esfuerzo. Ella misma reconoció, entre risas, que «se cansa un poco el morro», pero que estaba encantada con el resultado. Para completar la tarea tuvo que gastar «como 3 barras», ya que necesitaba retocarse el color «cada 3 o 4 discos» que besaba para mantener la intensidad del pintalabios.