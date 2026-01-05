La borrasca Francis se ceba con Andalucía: lo que espera en las próximas horas

En las próximas horas la borrasca Francis se ceba con Andalucía, los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una seria advertencia. Será mejor que nos empecemos a preparar para un destacado cambio de ciclo que, sin duda alguna, tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos momentos en los que la movilidad es una realidad.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo oriental, abriéndose claros por el oeste durante la tarde. Cota de nieve descendiendo hasta 500-600 metros al final del día en el noreste. Temperaturas en descenso, localmente notable en las mínimas, que se registrarán al final del día; salvo el tercio suroccidental máximas en ascenso. Heladas débiles a moderadas en las sierras. Vientos de componente norte, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el extremo oriental». Las alertas seguirán activadas: «No se descartan precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo oriental».

La situación puede cambiar por momentos: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta, que se prevén en forma de nieve en interiores del sureste a una cota de 300/500 metros, pudiendo darse en Mallorca por encima de 500/700 m., y con tendencia a despejar. En el norte peninsular el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica tendiendo en general a remitir y con una cota de nieve de 500/700 m. en Galicia y Cantábrico occidental y de 200/400 m. en el resto. Intervalos nubosos en otras zonas de montaña de la mitad norte peninsular, meseta Norte y a primeras horas en el resto del Mediterráneo, con predominio de cielos despejados en el resto. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas también posibles de forma ocasional en el resto.

Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur peninsular, notable en puntos de Andalucía, Asturias, Ibérica Sur y Pirineos, con ascenso en el resto de Cataluña y zonas limítrofes. Mínimas en descenso en Baleares y en mitad sureste peninsular, localmente notables en interiores del extremo sureste, con ascensos en Galicia y zonas aledañas. Pocos cambios térmicos en el resto. A excepción de en el Guadalquivir se darán heladas generalizadas en el interior peninsular que serán moderadas, incluso localmente fuertes, en interiores del tercio este, meseta Norte y montañas».