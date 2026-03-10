La estrella de televisión que conquistó España y ahora está a punto de ser desahuciado

La imagen de William Levy ha estado durante años asociada al éxito internacional, a grandes producciones televisivas y a una legión de seguidores que lo convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de la ficción romántica. Sin embargo, la situación personal del actor atraviesa ahora un momento muy delicado. El intérprete, que alcanzó una enorme popularidad en España gracias a su papel protagonista en Café con aroma de mujer, se enfrenta a un proceso judicial que podría terminar con la pérdida de la vivienda que compartía con su ex mujer, la actriz Elizabeth Gutiérrez.

La demanda ha sido presentada por la entidad financiera que concedió a la entonces pareja un préstamo hipotecario en 2021 para adquirir una exclusiva mansión situada en una de las zonas residenciales más cotizadas del estado de Florida. Cuatro años después de aquella compra, el banco ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria tras varios meses de impagos que han derivado en una reclamación judicial millonaria.

Un préstamo millonario

La vivienda que ahora se encuentra en el centro de la disputa fue adquirida en 2021, cuando William Levy y su mujer todavía formaban una de las parejas más mediáticas del mundo del cine. Para financiar la compra, ambos firmaron un préstamo hipotecario de 2.211.300 dólares con una entidad bancaria estadounidense, con el objetivo de adquirir una propiedad de grandes dimensiones que se convirtió en su residencia familiar.

La casa cuenta con cerca de 830 metros cuadrados de superficie construida y dispone de seis dormitorios y siete baños, además de amplios espacios comunes y zonas exteriores propias de las residencias de alto nivel en esa región de Florida. Durante los primeros años, la propiedad fue presentada en distintas ocasiones como el refugio familiar donde la pareja compartía su vida con sus hijos.

Sin embargo, la estabilidad que representaba aquella vivienda se fue deteriorando a medida que la relación entre ambos actores se complicaba. La ruptura sentimental terminó siendo especialmente conflictiva y, según diversas informaciones difundidas en medios estadounidenses, llegó a generar episodios de gran tensión que requirieron incluso la intervención policial en alguna ocasión.

El problema que afronta William Levy

La actual situación judicial tiene su origen en los problemas para afrontar el pago de la hipoteca. Según la documentación presentada ante una corte del estado de Florida, el banco decidió interponer una demanda el 13 de diciembre de 2025 tras constatar que las cuotas mensuales habían dejado de abonarse meses antes.

El préstamo contemplaba pagos mensuales de 11.535 dólares. De acuerdo con la información revelada en el programa El tiempo justo, el actor habría dejado de afrontar esos pagos a partir de marzo de 2025. Durante los meses posteriores, la entidad financiera intentó ponerse en contacto con él para encontrar una solución, aunque esos intentos no habrían obtenido respuesta.

Ante esa situación, el banco optó finalmente por iniciar el procedimiento judicial para recuperar el inmueble. En la demanda se reclama el pago del capital pendiente del préstamo, que asciende a 2.100.567,37 dólares, además de los intereses acumulados desde el 1 de febrero de 2025 y los costes legales derivados del proceso.

El documento judicial, compuesto por 27 páginas, detalla que la cantidad reclamada se considera vencida y exigible, por lo que la entidad solicita la ejecución de la hipoteca para recuperar el activo. En la práctica, eso significa que la vivienda podría ser embargada si el proceso sigue adelante y no se alcanza un acuerdo previo.

La situación podría acabar en desahucio

La situación se ha vuelto especialmente preocupante después de que el tribunal haya admitido a trámite la demanda. La decisión del juez abre la puerta a que el procedimiento continúe su curso en los próximos meses, lo que podría desembocar en la pérdida definitiva de la propiedad.

Según la información difundida por el periodista Álex Álvarez en el citado programa, la documentación presentada por el banco incluye todas las pruebas necesarias para respaldar la reclamación. El juez, según esa versión, ha considerado que existen indicios suficientes para que el proceso judicial continúe su curso.

El calendario judicial fija una fecha clave en este conflicto: el próximo 6 de abril. Ese día está previsto que el tribunal dé un nuevo paso en el procedimiento, lo que podría acercar aún más la posibilidad de que la vivienda sea finalmente embargada si no se produce ningún movimiento por parte de los demandados.

Por el momento, William Levy no ha realizado declaraciones sobre esta situación. El actor ha optado por mantener silencio mientras el proceso sigue su curso en los tribunales estadounidenses.

El entorno está preocupado

Aunque el intérprete no se ha pronunciado, personas de su entorno cercano sí han trasladado su preocupación por el momento que atraviesa. Según fuentes citadas en el mismo programa, Levy estaría pasando por una etapa económica especialmente complicada. «Está en un momento económico terrible», han declarado al respecto.

De acuerdo con esas versiones, el problema no estaría relacionado con la falta de proyectos profesionales. El actor continúa vinculado a diferentes producciones y mantiene actividad dentro de la industria audiovisual. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que existe una gran incertidumbre sobre la gestión de sus ingresos.

Esa situación habría generado dudas incluso entre personas cercanas, que no logran explicar con claridad el origen de los actuales problemas financieros.