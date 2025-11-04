Antena 3 se viste de gala para recibir a dos grandes estrellas del panorama audiovisual en nuestro país y lejos de nuestras fronteras. William Levy y Paula Echevarría visitan esta noche el plató de El Hormiguero para hablar de su esperado proyecto conjunto, Camino a Arcadia, una serie que promete emociones fuertes, «paisajes de ensueño y una historia cargada de segundas oportunidades». Rodada en Gran Canaria bajo la dirección de Jorge Saavedra, la ficción se estrena el próximo lunes 10 de noviembre en SkyShowtime y ya está generando gran expectación.

En Camino a Arcadia, William Levy interpreta a Mateo, un hombre que intenta rehacer su vida en la apacible ciudad canaria de Arcadia tras huir de un oscuro pasado violento en México. Allí vive junto a su hijo y su nueva pareja, interpretada por Paula Echevarría, pero la tranquilidad pronto se verá amenazada por los fantasmas de su historia anterior. Un thriller emocional con tintes románticos que, según sus protagonistas, invita a reflexionar sobre el perdón, el aprendizaje y la posibilidad de empezar de nuevo. «Yo creo en el aprendizaje. Los errores del pasado son los que te hacen crecer», asegura Paula. Levy, por su parte, coincide: «Todo lo que he vivido ha sido porque Dios así lo quiso».

Ambos artistas regresan a El Hormiguero después de varias visitas cargadas de buen humor, complicidad y anécdotas inolvidables. Su conexión con Pablo Motos y su desparpajo ante las hormigas más famosas de la televisión garantizan una velada llena de risas, confidencias y momentos virales.

William Levy: resiliencia, fama y redención

Nacido en Cojímar, Cuba, en 1980, William Gutiérrez Levy es un ejemplo de perseverancia. Tras una infancia marcada por la ausencia de su padre y una juventud de sacrificios, emigró a Estados Unidos con 15 años. Allí comenzó una prometedora carrera como jugador de béisbol, pero el destino tenía otros planes: el mundo de la moda y, más tarde, la actuación. Su salto a la fama llegó con telenovelas como Cuidado con el ángel o Triunfo del amor.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en producciones internacionales y en películas como Resident Evil: The Final Chapter, además de protagonizar el éxito global Café con aroma de mujer, que lo catapultó a la popularidad en España. Sin embargo, su vida personal no ha estado exenta de turbulencias. Su separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, generó una gran atención mediática, a lo que se sumaron episodios polémicos con tintes judiciales. Aun así, Levy se muestra hoy en una etapa de introspección y calma. «Estoy en un punto de mi vida en el que estoy en paz con mis hijos. He aprendido a dejar ir y a valorar lo importante», confesó recientemente.

William Levy en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Padre entregado, el actor se define como «enamorado de sus hijos» y ha asegurado que, tras las lecciones de la vida, se muestra cauto a la hora de abrir su corazón. Pero en lo profesional, está más activo que nunca: además de Camino a Arcadia, estrena próximamente Bajo el volcán, una película donde la pasión vuelve a ser el eje central.

Paula Echevarría: talento, estilo y madurez

Por su parte, Paula Echevarría (Candás, 1977) sigue consolidándose como una de las figuras más queridas de la televisión española. Desde sus inicios en Al salir de clase o Los Serrano hasta su consagración en Velvet y Gran Reserva, la actriz ha demostrado su versatilidad frente a las cámaras. A ello se suma su papel como icono de estilo y referente en redes sociales, donde combina moda, maternidad y proyectos empresariales.

Paula Echevarría en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

En el ámbito personal, Paula ha sabido reinventarse. Tras su mediático divorcio con David Bustamante en 2018, con quien tiene una hija, Daniela, la actriz encontró estabilidad junto al ex futbolista Miguel Torres, con quien tiene a su segundo hijo, Miguel. Aunque ambos han preferido mantener su relación con discreción, la pareja se ha convertido en un ejemplo de equilibrio y cariño. «No hace falta un papel para sellar lo que ya funciona», afirmaba hace poco la actriz sobre la posibilidad de casarse nuevamente.

En su paso por El Hormiguero, Echevarría no solo hablará de su nuevo papel en Camino a Arcadia, sino también de este momento de plenitud personal y profesional que vive.