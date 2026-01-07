El regreso de El Hormiguero tras las fiestas de Navidad viene cargado de talento y personalidad. Esta miércoles, 7 de enero, Pablo Motos recibe a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, tres actrices que brillan en la pantalla gracias a su versatilidad y que han encontrado en la comedia su terreno más fértil. Todas forman parte de la nueva temporada de Machos Alfa, la serie de los hermanos Caballero que mezcla humor, actualidad y personajes cercanos. Más allá de sus proyectos, cada una tiene una trayectoria marcada por la pasión por la interpretación, el esfuerzo constante y momentos de vida que definen su personalidad.

Kira Miró: raíces, familia y amor junto a Salva Reina

Nacida en Santa Brígida, Canarias, Kira Miró creció rodeada de artistas. Su madre, Marta Miró, ganó un Goya como directora de producción, mientras que su abuelo fue un referente de las artes plásticas en las islas. Sus hermanos también siguen carreras artísticas: Sarah en la música y Ciro en la actuación y la pintura. Desde pequeña, Kira mostró un interés natural por la interpretación, que se tradujo en su primer gran proyecto: Desesperado Club Social, un programa juvenil que le abrió las puertas de la televisión nacional.

A lo largo de su carrera ha transitado entre cine, teatro y televisión, interpretando desde papeles centrados en su físico hasta personajes que le han permitido explorar registros más profundos, como en Perverso o Quién es quién. Ha compartido pantalla con figuras como Salva Reina, quien actualmente es su pareja, consolidando una relación que combina lo personal con lo profesional. Su vida privada ha estado marcada por relaciones intensas, aprendizajes y encuentros insólitos, como el intento de ligue de Alain Delon o la convivencia con estereotipos de la industria que ha sabido sortear con humor y resiliencia.

Kira Miró en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres

Kira es una actriz que no teme asumir riesgos: su formación en teatro clásico, su experiencia en comedia y su vínculo con la familia artística han hecho de ella una figura respetada y querida, capaz de reinventarse y mantener su autenticidad frente a la fama.

María Hervás: su síndrome psicológico y su historia de amor con Dani Martín

Nacida en Madrid en 1987, María Hervás creció en un hogar humilde: su padre era funcionario de Correos y su madre transportista. Su vida familiar marcó su carácter, equilibrando la disciplina con la creatividad que desarrolló en la Escuela de Cristina Rota y posteriormente en estudios de Filosofía en la UNED. María ha destacado por su habilidad cómica, pero también por su capacidad de abordar temas sociales y emocionales en teatro, con obras como Iphigenia en Vallecas o Jauría. Su carrera televisiva comenzó en 2007 con Los Serrano, y desde entonces ha participado en series como La pecera de Eva, Gym Tony, El Pueblo y Machos Alfa. María es reconocida por su sensibilidad como Persona Altamente Sensible (PAS), una característica que le exige equilibrio emocional y dedicación, pero que también le permite transmitir autenticidad en cada personaje.

María Hervás en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

En lo personal, María vive un momento de estabilidad junto al cantante Dani Martín, con quien mantiene una relación pública desde finales de 2024. Esta etapa, lejos de eclipsar su carrera, ha coincidido con su consolidación profesional, recibiendo premios como el Fundación Princesa de Girona en Artes y Letras, que reconocen su talento, compromiso y capacidad de impacto social a través del arte. María Hervás es, sin duda, un ejemplo de cómo la sensibilidad y la creatividad pueden convivir con la exigencia del mundo profesional.

Raquel Guerrero: maternidad, resiliencia y comedia

Raquel Guerrero nació y se formó en Madrid, y durante años compaginó trabajos fuera del mundo de la interpretación con su vocación artística. Antes de consolidarse, trabajó como quiromasajista, en gestión cultural y en varios proyectos teatrales propios, aprendiendo la resiliencia que ahora transmite en pantalla. Su papel más reconocido hasta la fecha es Esther en Machos Alfa, una mujer que enfrenta la vida con humor, aspiraciones y momentos de vulnerabilidad que reflejan a muchas mujeres contemporáneas.

Raquel Guerrero en el aniversario de Netflix. (Foto: Gtres)

Raquel no solo actúa, también dirige y escribe. Entre sus cortometrajes destacan Inútil y 24 siete, que le han permitido explorar su visión artística más allá del rol de intérprete.