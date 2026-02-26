Verdeliss se supera con un reto muy complicado: 24 horas corriendo sin descanso

Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, se ha convertido en noticia tras asumir un reto que demuestra su compromiso con el deporte. Después de dar visibilidad al running participando y ganando varias competiciones internacionales, la empresaria se ha propuesto correr durante 24 horas seguidas, sin descanso. Como era de esperar, su comunidad de seguidores no ha tardado en ponerse en contacto con ella para felicitarle por estar siendo tan valiente.

El proyecto en el que está inmersa Verdeliss ha recibido el nombre de Reto 24h running y es una prueba organizada por Decathlon, una marca que ha crecido mucho en los últimos años. Dicha firma está presentando una nueva zapatilla llamada Kipride Max que, según dicen, es perfecta para los atletas, de ahí que se hayan puesto en contacto con la influencer para proponerle ser imagen del producto.

Verdeliss en su nuevo reto. (Foto: Gtres)

Verdeliss está poniendo a prueba el mencionado calzado y lo hará delante de todos los que tengan curiosidad por verla en acción. Tal y como han informado desde Decathlon a través de una nota de prensa, la creadora de contenido ha estado desde las 19:00 horas del miércoles 25 hasta las 19:00 horas del jueves 26 corriendo en una de las tiendas de la firma, concretamente en la que se encuentra en Nuevos Ministerios.

El local donde se encuentra Verdeliss está situado en la calle Orense número 1 de Madrid, en una de las zonas más céntricas de la ciudad. Durante el tiempo que dura el reto, se convertirá en un lugar de culto para los amantes del running, pues los deportista no sólo podrán ver a la influencer, sino que podrán probar cintas para correr, el calzado del que estamos hablando y hacer preguntas concretas al personal especializado de la tienda.

¿Cómo se encuentra Verdeliss?

Verdeliss lleva muchos años trabajando en redes sociales, incluso dio el salto a la pequeña pantalla al concursar en una de las ediciones de Gran Hermano VIP. Conoce perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo y está preparada para asumir cualquier reto, por eso ha aceptado la oferta que le han hecho desde la mencionada cadena deportiva.

«Me apetece conocer mis límites. Me va el riesgo tanto físico como mental», reconocía antes de subirse a la cinta en la que probará las zapatillas de Decathlon. Ella misma ha explicado que su estrategia está costruida a partir de experiencias pasadas, por eso sabe que para cumplir su propósito es fundamental que se encuentre bien a nivel de salud.

Verdeliss durante una de sus carreras. (Foto: Instagram)

Verdeliss insiste en que, en realidad, le queda mucho por aprender, por eso se ha informado antes de asumir su nuevo reto. «No soy una experta. Hago ultradistancia, pero no tantas horas. Creo que el mayor desafío es mantener el cuerpo hidratado y con energía porque se puede cerrar el estómago», ha comentado al respecto.

El éxito de Verdeliss en el World Marathon Challengue ha generado mucha expectación. Muchos creen que volverá a triunfar, de ahí que se hayan acercado a verla en persona para darle ánimos y dejarle claro que, haga lo que haga, sus seguidores nunca le abandonarán.