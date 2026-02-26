Tamara Gorro es una de las mujeres más buscadas del momento. Su relación sentimental con Cayetano Rivera la ha colocado en el centro de la actualidad social, por lo que, esta exposición mediática ha supuesto que su cuerpo responda con un cuadro médico que le ha obligado a ir al hospital. Hace solo unas horas que la creadora de contenidos aparecía ante las cámaras tras acudir a una revisión, donde ha sorprendido al cojear.

Tamara Gorro da su parte de salud

Tras unas semanas de lo más convulsas en las que la ex de Ezequiel Garay se ha convertido en noticia por sus viajes con Cayetano Rivera, la colaboradora televisiva no atraviesa su mejor momento de salud. Tras su vuelta de Sevilla -donde ha pasado unos románticos días con el torero retirado y donde ha podido degustar uno de los restaurantes favoritos de los famosos en la capital hispalense (donde se intercambio gestos de cariño y besos con el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez)-, la influencer ha reaparecido en redes sociales: «Estoy omitiendo algo que no tengo por qué hacerlo, porque hablo tanto con vosotros que me estáis diciendo que no publico mi vuelta a la rutina. Es lo que me hubiese gustado, pero el domingo por la noche… estuve en el hospital ayer. El médico me ha recomendado reposo absoluto».

Tamara Gorro. (Foto: Gtres)

Fiel a su sentido del humor y pese a tener que guardar reposo, aprovechaba su momento de descanso en su habitación para bromear con su situación: «Ya os podéis imaginar a la Gorro con reposo absoluto, que estoy por tirarme por el balcón desde que llegué a casa».

Horas después, la ex pretendienta de Rafa Mora en Mujeres, Hombres y Viceversa ha aparecido ante las cámaras para destapar cómo se encuentra. Aunque visiblemente parecía recuperada, la creadora de contenidos estaba cojeando: «Bicho malo nunca muere. Estoy bien, que ya bastante. Hoy vuelvo ya al trabajo. Yo hasta con fiebre».

Tamara Gorro. (Foto: Gtres)

Eso sí, la empresaria ha evitado responder a las preguntas sobre su nueva relación sentimental y sobre Gemma Camacho, la ex de Cayetano. La reportera, en El tiempo justo -el programa vespertino de Telecinco-, desveló que tanto el hermano de Kiko Rivera como la influencer le habían bloqueado en redes sociales: «Me dejó de seguir cuando él y Tamara se van a Dubái. Puede ser que a lo mejor me haya bloqueado, puede ser. Yo no quiero hablar porque es verdad que quiero seguir teniendo ese sentimiento bonito pero… No lo quiero pensar, pero bueno la realidad es que ya que vamos a hablar de bloqueos, pues me bloquea él y me bloquea ella. No sé qué hago mal. Yo jamás he seguido a Tamara, la he respetado pero me ha bloqueado». Una polémica de la que Gorro no se ha pronunciado.