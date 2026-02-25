Sandra Golpe se abre como nunca: agresión sexual, maternidad y la fuerza detrás de ‘Antena 3 Noticias’

Esta noche, El Hormiguero recibe a Sandra Golpe, una de las periodistas más reconocibles de la televisión española, en un programa que promete combinar reflexión, humor y anécdotas inéditas sobre su carrera. La presentadora de Antena 3 Noticias 1 acudirá al plató para celebrar los ocho años de liderazgo de su informativo, un logro que ha consolidado su posición como referente en la información nacional. Durante la entrevista, Sandra repasará su trayectoria profesional, compartirá su experiencia al frente de los informativos y analizará la actualidad nacional e internacional desde su perspectiva como periodista de primera línea.

Sandra Golpe Cantalejo, nacida en San Fernando, Cádiz, en 1974, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y cuenta con un máster en Periodismo Audiovisual. Su carrera comenzó en la prensa escrita y en la radio, colaborando en el Diario de Cádiz y en COPE, antes de dar el salto a la televisión con CNN+ en 1999. Allí trabajó durante casi una década como redactora, presentadora y reportera, además de conducir el espacio Globalización XXI. Su paso por CNN+ la consolidó como una profesional rigurosa y cercana, características que han marcado toda su trayectoria. Posteriormente, en 2008, se incorporó a Antena 3, donde presentó programas como Las noticias de la mañana, Antena 3 Noticias fin de semana y, desde 2017, dirige y presenta en solitario Antena 3 Noticias 1, el informativo líder de la sobremesa.

Durante su visita a El Hormiguero, Golpe compartirá cómo es su día a día en la redacción y los desafíos de presentar noticias en directo. Explicará el proceso que hay detrás de cada telediario: la recopilación de noticias, la coordinación con los distintos equipos de redacción y la creación de un guion que garantice información veraz y precisa. También contará con humor algunas anécdotas inesperadas en directo, como ataques de risa durante emisiones o percances técnicos, demostrando que detrás del rigor informativo también hay espacio para la espontaneidad y el buen humor.

Más allá de su faceta profesional, la periodista se abrirá sobre su vida personal. Madre de un hijo adolescente, fruto de su relación con el periodista David Tejera, Sandra ha hablado en varias ocasiones sobre los desafíos de conciliar maternidad y trabajo, especialmente tras su separación, y sobre cómo ser madre ha marcado su vida. Su hijo David, que recientemente cumplió 20 años, se ha convertido en su mayor orgullo y en la fuente de motivación constante para seguir adelante en su carrera.

Sandra Golpe en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La periodista también ha compartido momentos difíciles de su vida que no son tan conocidos, como el episodio traumático de agresión sexual que sufrió hace años. Golpe ha hablado abiertamente sobre el impacto psicológico que esto tuvo, la forma en que logró superarlo y la importancia de hablar de experiencias como esta para ayudar a otras personas. Este testimonio refleja su fortaleza, resiliencia y compromiso con la verdad, valores que también se trasladan a su trabajo periodístico.

A lo largo de la entrevista, Sandra Golpe demostrará por qué es famosa por sus «nervios de acero» y su capacidad para mantener la calma frente a situaciones complejas. También se mostrará cercana y espontánea, revelando un lado más personal y distendido, lejos de la seriedad del plató. Desde su participación en programas como Tu cara me suena hasta su colaboración en radio y columnas periodísticas, Golpe ha sabido combinar profesionalismo y cercanía, convirtiéndose en una de las comunicadoras más queridas por el público.