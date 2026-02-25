La Reina Letizia incorpora a su armario la camisa blanca más original de la temporada

La camisa blanca es una de las prendas más versátiles de cualquier armario. Una pieza que ofrece multitud de posibilidades y que se ha convertido en un básico del que no se puede prescindir. Doña Letizia es muy consciente de esto y por eso tiene en su vestidor una amplia gama de blusas y camisas de color blanco a las que recurre con regularidad. Sin embargo, a pesar de la variedad de prendas de este tipo que guarda la Reina en su armario, nunca es mala idea incorporar una nueva de cara a la temporada que está a punto de empezar.

Esto es lo que ha hecho la esposa del Rey Felipe en su último acto oficial. La Reina ha retomado su agenda con una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. Doña Letizia ha recibido a una representación del Consejo Español del Cerebro como muestra de apoyo hacia su labor y hacia las iniciativas que promueven en el ámbito de la salud cerebral.

La Reina Letizia en una audiencia. (Foto: Gtres)

La nueva blusa de la Reina

Para esta ocasión, doña Letizia ha rescatado unos pantalones de tiro alto, maxi bolsillos y corte ancho de color verde. Se trata de una prenda de Boss que ya ha llevado en otras ocasiones. Los ha combinado con una nueva camisa blanca que ha llevado por dentro, lo que estilizaba aún más su figura. La camisa destaca por su original cuello subido y rematado en volantes. Un detalle romántico y muy original que aporta un toque diferencial al estilismo. La prenda también es de la marca alemana, una de las preferidas de la Reina.

Doña Letizia ha completado su estilismo con un cinturón negro y mocasines a tono, que se han convertido en los últimos tiempos en su tipo de calzado predilecto. Son unos zapatos con tacón cuadrado confeccionados en piel, muy cómodos y elegantes.

La Reina Letizia en una audiencia. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, la Reina ha llevado su inseparable sortija de Coreterno y unos pendientes unos pendientes con forma de lágrima de la firma catalana Cerámica Nua. Estos pendientes son un diseño elaborado a mano con porcelana y rematado con un toque de oro que le aporta luminosidad.

Una jornada intensa

Esta audiencia ha sido el primer compromiso oficial de la Reina en esta jornada, pero está previsto que a media tarde los Reyes reciban en el Palacio de la Zarzuela al Equipo Olímpico Español que ha participado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Una competición en la que pudimos ver a varios miembros de la realeza, como los reyes de los Países Bajos y su hija mayor o los reyes de Noruega, pero a la que no asistieron don Felipe y doña Letizia.

Para la Reina ya no hay más actos oficiales previstos en esta semana, de manera que habrá que esperar a que el viernes el departamento de comunicación confirme la lista de actividades de cara a la primera semana del mes de marzo.