Ni ruptura y ni crisis. Ainhoa Armentia se ha convertido en el máximo apoyo de Iñaki Urdangarin tras la publicación de sus memorias -una biografía que ha generado mucho debate y disparidad de opiniones debido a su pasado en la Casa Real de España-. Pese a reabierto algunos episodios de su pasado más oscuro, el ex jugador de balonmano continúa su vida con total normalidad y, prueba de ello, es su última aparición pública con su pareja.

Sus últimas y reveladoras imágenes

El pasado 13 de enero, Iñaki y Ainhoa acudieron al estadio del Granollers, el equipo de balonmano donde juega Pablo Urdangarin, donde celebraron la victoria del club del hijo del ex duque de Palma -que ganó por un gol al Ademar-. Tal y como muestran las imágenes, tanto el ex de la infanta Cristina como su novia estuvieron eufóricos por el triunfo y, durante todo el partido, estuvieron lanzando gestos de apoyo.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. (Fotos: Gtres)

Además, prueba de la buena sintonía entre Ainhoa y el hijo de su pareja, la jurista no dudó en bajar a pie de pista para saludar y felicitar a Pablo. Un gesto que da cuenta que atrás quedó cualquier tipo de rencor y que al fin y al cabo son una familia. Asimismo, también dejan constancia -por sus besos públicos-, que Iñaki se encuentra en un muy buen momento sentimental con la abogada.

¿Iñaki Urdangarin no está enamorado de Ainhoa?

Durante la promoción de su libro, Iñaki Urdangarin dejó entrever una posible crisis con Ainhoa Armentia. Fue en el programa de Jordi Basté donde el ex duque de Palma puso en duda su relación sentimental tras una pregunta del presentador: «¿Quieres volver a enamorarte?». Una cuestión que, aunque parecía tener una respuesta evidente por su compromiso con la abogada, no fue así.

«La vida dirá. Quiero querer bien. Quiero querer con calma, con honestidad, sin ruido, sin peso. Y eso requiere tiempo. Has dicho antes que el amor, cuando estás dentro, es energía. Es que es así. El amor mueve. El amor sostiene. El amor te salva. Y afuera también. Ahora me quieren mis hijos, mis hermanos, mi madre, mis amigos y algunas personas que han aparecido en mi vida en este último año», dijo.

La buena sintonía de Ainhoa Armentia y Pablo Urdangarin. (Fotos: Gtres)

Unas palabras que se sumaron a sus últimas decisiones como pareja. Hace meses que el ex yerno del Rey Juan Carlos I reside en Barcelona por motivos laborales y tras fundar Bevolutive -una empresa de coaching deportivo- mientras que Ainhoa continúa en Vitoria como responsable de Nuño y Pescador S.A., una empresa familiar. Ahora, y con estas últimas imágenes, se puede afirmar que los rumores de ruptura quedan atrás. Eso sí, esta etapa la vivirían como una pareja LAT (Living Apart Together). Es decir, juntos pero en casas distintas y a distancia.