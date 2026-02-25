Carlos III se prepara para un histórico viaje a Estados Unidos sin planes de reencuentro con Harry

Las relaciones entre el rey Carlos III y los duques de Sussex están en una encrucijada. A pesar del acercamiento que ha habido en los últimos tiempos, sobre todo, por las visitas puntuales del príncipe Harry a su padre, todo apunta a que no van a producirse más acercamientos. Al menos no en el corto plazo. El monarca tiene previsto un viaje a Estados Unidos en las próximas semanas y, según ha trascendido, entre sus planes no está visitar a su hijo menor. Una decisión que ha llamado mucho la atención, pero que algunas fuentes aseguran que se trata de una cuestión de agenda más que de falta de intención.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de este viaje del monarca, sí que se sabe que el motivo es para conmemorar los 250 años de la fundación del país. Carlos y Camila estarán solamente tres días en Estados Unidos y su visita se va a concentrar en la costa este, donde van a pasar por Washington y Nueva York, así como por un tercer destino del que no se ha proporcionado aún información. Esto significa que no viajarán a California, al menos no de manera oficial.

El rey Carlos III en la London Fashion Week. (Foto: Gtres)

Una oportunidad perdida

Sin embargo, el monarca podría ampliar su estancia en Estados Unidos para visitar la casa de su hijo menor y ver por fin a sus nietos, a los que apenas conoce. También cabría la posibilidad de que Harry intentara reunirse con su padre en su visita a la costa este. Unos planes que, por el momento, no están sobre la mesa.

Varios expertos han confirmado que la agenda del rey va a ser muy intensa y que no va a tener tiempo de ver a nadie que no esté previsto. Así lo asegura el diario The Times, al igual que la ex corresponsal de la BBC Jennie Bond, que recalca que las visitas de Estado están calculadas al milímetros, con varios compromisos planeados con mucha antelación y sin tiempo para imprevistos. Además, el objetivo de estos viajes es fortalecer las relaciones bilaterales, no aprovechar para cuestiones personales.

El príncipe Harry y el rey Carlos III en una reunión en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

No obstante, varias fuentes consideran que a Carlos III le encantaría poder ver a sus nietos. La relación con Harry y Meghan sigue en un punto muerto, pero si hay algo de lo que el jefe del Estado disfruta es del tiempo que pasa con los hijos de Guillermo y Kate. Le encanta su papel de abuelo y con Archie y Lilibet no puede ejercerlo, algo que le disgusta mucho. Precisamente por esto, no hay que descartar que los Sussex vuelen a Nueva York con sus hijos, a pesar de que un viaje de Estado no es el momento ideal para intentar poner paz en una relación que lleva maltrecha mucho tiempo.