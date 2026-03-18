Piden más de siete años de cárcel para Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit

El juicio contra Marius Borg (29) finalizará el próximo jueves, 19 de marzo, tras llevarse a cabo su última sesión. Sin embargo, antes de ello, se ha conocido cuál es la pena que pide la Fiscalía de Noruega para el joven por los 40 delitos de los que se le acusa— entre los que se encuentran agresiones, violaciones, posesión de drogas, amenazas y alteración del orden público—, solicitando que sea condenado a siete años y siete meses de prisión.

Además de la pena de cárcel, la fiscalía también ha pedido la imposición de una orden de alejamiento de dos años con una de las denunciantes, así como la retirada del permiso de conducir hasta que vuelva a examinarse. Por ahora, no hay una sentencia definitiva, por lo que será en las próximas semanas cuando el tribunal deberá deliberar toda la información recabada en el proceso judicial y emitir una sentencia definitiva que marcará por completo su inminente futuro.

Ilustración de Marius Borg en su juicio. (Foto: Gtres)

Durante el juicio, Marius se ha declarado culpable de algunas agresiones y otros delitos menores, aunque en todo momento ha destacado su inocencia en las supuestas violaciones de las que se le acusa, las cuales ha señalado que fueron «sexo voluntario», así como también ha hecho hincapié en que no ha grabado a mujeres sin su consentimiento.

Cabe destacar que semanas anteriores al juicio, el hijo de la princesa de Noruega también reconoció tener problemas con el alcohol y las drogas y padecer trastornos psíquicos. No obstante, parece que dichas declaraciones no han sido suficiente para el fiscal. «La cuestión central en relación con las violaciones es si las víctimas se encontraban en un estado de incapacidad para oponerse. Uno no puede simplemente intoxicarse y culpar al alcohol o las drogas. El caso no debe evaluarse basándose en que Høiby pudiera estar bajo los efectos de la cocaína, sino como si estuviera sobrio y lúcido», sentenciaba.

Marius Borg en Oslo. (Foto: Gtres)

*Texto en elaboración*