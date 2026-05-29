Icónica Sevilla Fest aclara qué pasará con Isabel Pantoja tras la espantada de Il Divo: «Lo lamentamos»

La cancelación de Il Divo ha supuesto un nuevo contratiempo para Isabel Pantoja en uno de los momentos más delicados y simbólicos de su carrera. Cuando todo parecía preparado para una de las noches más especiales de su gira conmemorativa por sus 50 años en la música, el cuarteto internacional de ópera-pop anunciaba de forma inesperada que no participará en el concierto previsto para el próximo 27 de junio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Una decisión que ha provocado desconcierto entre los seguidores de ambos artistas y que ha obligado al festival a reaccionar rápidamente para evitar que el evento se vea seriamente afectado.

Tras el comunicado difundido por Il Divo en sus redes sociales, en el que alegan «circunstancias imprevistas ajenas a su voluntad», la organización del festival ha confirmado a COOL que la actuación de Isabel Pantoja sigue adelante y que la tonadillera sevillana actuará finalmente acompañada por la Orquesta Sinfónica de Málaga. Aunque el formato original había sido concebido como un espectáculo exclusivo junto al grupo lírico internacional, desde Icónica Sevilla Fest han querido mantener el carácter especial de la cita, que tendrá lugar en la emblemática Plaza de España de Sevilla.

El problema no ha sido únicamente la ausencia de Il Divo, sino el momento en el que se produce. Durante meses, la colaboración entre Isabel Pantoja y el grupo formado por Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie había generado una enorme expectación. La propia cantante llegó a definir este proyecto como «un sueño hecho realidad», mientras que los integrantes del cuarteto confesaban públicamente la admiración que sentían hacia la artista española y revelaban que fue ella quien tomó la iniciativa para contactar con ellos.

Por eso, la cancelación ha sido interpretada por muchos como un auténtico plantón. Especialmente porque Il Divo no ha detallado cuál es el motivo concreto que les impide acudir a Sevilla. Su comunicado, escueto y sin demasiadas explicaciones, ha alimentado todavía más las especulaciones y ha dejado en una posición complicada tanto a la organización como a la propia Isabel Pantoja, que hasta el momento ha optado por guardar silencio.

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El festival, por su parte, ha querido rebajar la tensión asegurando que la situación es completamente ajena a la organización. Además, han habilitado la posibilidad de solicitar la devolución del importe de las entradas para aquellos asistentes que prefieran no acudir tras el cambio de cartel. Aun así, el reto ahora será mantener intacta la expectación de un concierto que estaba llamado a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Sevilla. Porque más allá del espectáculo musical, el evento estaba rodeado de un fuerte componente mediático y emocional. La unión entre Isabel Pantoja e Il Divo representaba el encuentro entre dos universos artísticos muy diferentes pero igualmente populares, capaces de atraer tanto al público tradicional de la tonadillera como a los seguidores internacionales del cuarteto lírico. La fusión prometía «una noche histórica y exclusiva dentro de la programación del festival».

Sin embargo, el revuelo no termina ahí. La coincidencia en el cartel del Icónica Santalucía Sevilla Fest con Kiko Rivera ha añadido todavía más interés a una cita ya de por sí marcada por la polémica. El DJ actuará en las Endesa Music Sessions tras el concierto de su madre, lo que ha disparado las especulaciones sobre un posible reencuentro público entre ambos después de años de conflictos familiares. Aunque no existe confirmación oficial de que vayan a compartir escenario, la posibilidad de que coincidan en Sevilla ha vuelto a colocar a la familia Pantoja en el centro de todas las miradas.

Mientras tanto, Isabel continúa centrada en su gira americana, que está obteniendo una gran respuesta por parte del público latinoamericano. Pero este nuevo golpe evidencia que, incluso en una etapa aparentemente más tranquila de su vida personal, la polémica sigue acompañando a la artista. Y ahora, cuando pretendía cerrar una de las noches más importantes de su carrera con un espectáculo único junto a Il Divo, tendrá que afrontar el desafío en solitario, aunque respaldada por una gran orquesta sinfónica y por el apoyo de sus seguidores más fieles.