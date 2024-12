Y ahora Sonsoles, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 17 de diciembre, Sonsoles Ónega recibió la visita del grupo musical Il Divo. Los artistas se pasaron por el plató para hablar de su próxima gira por España. A pesar de haberse sincerado sobre diversos asuntos de su trayectoria profesional, inevitablemente también dieron el paso de pronunciarse respecto a uno de los episodios más duros y complicados del grupo. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la muerte de Carlos Marín. Recordemos que el barítono, que formaba parte de Il Divo, falleció en diciembre de 2021. Una noticia que, como era de esperar, dejó devastada a la familia del cantante, pero también a sus compañeros de grupo y a sus fans.

Urs Bühler, uno de los miembros de Il Divo, no dudó un solo segundo en sincerarse sobre cómo vivió la muerte de Carlos Marín. Inevitablemente, a pesar de los años, seguía sintiendo un profundo dolor por su pérdida: «Es la peor cosa que me ha pasado en la vida», comenzó diciendo el artista en Y ahora Sonsoles. Entre otras tantas cuestiones, Urs también reconoció que la inesperada muerte de Carlos Marín supuso un durísimo golpe a nivel personal, pero también profesional. Al fin y al cabo, dio por hecho que esta pérdida iba a suponer el final de la formación: «Yo he sufrido mucho. Yo estaba convencido de que Il Divo se acababa. Yo no veía un Il Divo sin Carlos», reconoció. A pesar de este duro golpe, parece que tanto los fans como la propia música jugaron un papel fundamental a la hora de seguir adelante con este proyecto.

«Después de su triste fallecimiento, hemos tenido muchísimos mensajes de los fans alrededor del mundo que nos rogaban ‘por favor, chicos, que esto no sea el fin de la música’», comentó Urs. Precisamente por esa reacción de sus seguidores tomaron la firme decisión de no poner punto y final a Il Divo.

Por si fuera poco, durante su intervención en Y ahora Sonsoles, los miembros del grupo musical desmintieron las declaraciones de la familia de Carlos Marín, que les acusaron de haber «abandonado en el hospital» al artista. Ellos dejaron claro que, por culpa de la pandemia, no pudieron estar a su lado como querían, algo que les generó muchísimo dolor: «Hoy todavía no lo creo».

Fue entonces cuando el grupo optó por incorporar a Steven LaBrie. No fue una decisión fácil, ni mucho menos, ya que tuvieron que meditarla durante un tiempo. De hecho, en un primer instante, el artista iba a sustituir temporalmente a Carlos Marín durante su enfermedad: «En ningún momento fue otro plan», aclaró Urs en Y ahora Sonsoles.