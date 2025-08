Un soltero de ‘First Dates’ abandona a su cita tras sus constantes burlas: «¿Te la comes bien?»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir, recientemente, para recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones más seguidas de nuestro país a la hora de encontrar pareja. Pues, con casi diez años de experiencia uniendo corazones, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que quieran probar suerte. Por ello, Fran y Joan han aterrizado en el local del amor. Dos solteros muy diferentes que terminaron chocando por sus respectivas personalidades. Y es que, como bien se ha podido comprobar en varias ocasiones, la atracción física no lo es todo.

Mientras Fran llegaba al restaurante vestido con botas de purpurina, un top rosa y un abrigo de pelo, Joan hizo lo propio con un traje negro y una camiseta blanca. Una notable diferencia entre ambos que le sirvió a Fran para lanzar su primera burla. «Me encantaría más rosa. Yo siempre me pregunto por qué la gente va tanto de negro. ¿Estamos en un funeral?», comentó. Y es que, el soltero ya comenzaba a dejar claro que no iba a medir sus palabras durante la cita. Una falta de educación y empatía hacia su acompañante que le terminaron pasando factura.

A pesar de todo, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, la situación no mejoraba. «A mi lado, veo que quizás es demasiado llamativo», comentaba Joan en uno de los totales. Pues, la intensidad de Fran le estaba superando. De hecho, cuando le comentó a la camarera sus alergias, el soltero no dudó en burlarse de él.

«¿Eres igual de especial para los tíos? ¿Qué puedes comer? O sea, ¿te la comes bien?», le dijo Fran sin ningún tipo de filtros. Asimismo, lejos de quedar ahí, cuando Joan le comentó que prefería ahorrar a estar constantemente viajando, Fran le terminó sentenciando. «Me aburres. O sea, me aburres», señaló. «Para conocer a una persona, lo único que pido es diversión. Si tú te diviertes conmigo y yo contigo, esto está baldado. Si aquí nos divertimos y en la cama nos divertimos, en todo nos divertimos», intentó animar a su cita.

«Alégrate un poco. De verdad, si te alegras un poco, llámame», se mofaba en los totales. Pero, Fran estaba dispuesto a hundirle la moral a Joan. De hecho, se llegó a burlar de él cuando se estaba limpiando la boca con una servilleta. «¡Qué fino! Te has limpiado en la servilleta que cualquiera se lefa en tu boca, o sea», le dijo sin miramientos.

«Yo a este chico si me lo llevo a la cama es para ver una película de terror», comentó Joan asqueado por la situación que estaba viviendo. Posteriormente, en el reservado de First Dates, los solteros se negaron a darse un beso. Pero, aceptaron bailar un rato. Sin embargo, la decisión final de ambos ya estaba clara.

Joan a Fran en la decisión final de ‘First Dates’: «No, paso. No me gusta ese final»

Ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro. Pero, antes de irse, Fran le quiso dar un consejo a Joan. «Te veo muy parado, parece que tengas un palo metido por el culo, cari. Nene, que tengas más energía, que disfrutes mucho más y sigue la batidora porque otras cosas te faltan», le dijo.

«Venga», agregó con cierto desprecio. Se acercó a Joan con la intención de darle dos besos de despedida, pero éste último le rechazó. «No, paso. No me gusta ese final», le dijo ofendido el soltero. Así pues, Joan optó por levantarse e irse sin despedirse de su cita de manera formal.