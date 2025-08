Revolución fiscal: el sencillo truco legal para pagar menos a Hacienda que nadie conoce y lo aprueban los expertos

Cuando se habla de Hacienda, la mayoría piensa en impuestos, a veces en pagos excesivos y como no, trámites que pueden ser eternos. Pero lo que casi nadie sabe es que existe un modo completamente legal de pagar mucho menos pero eso sí, para ello debes tener una vivienda en alquiler. No se trata de un vacío legal ni de algo que no se pueda hacer. Es una medida aprobada, respaldada y diseñada precisamente para que los propietarios colaboren en aliviar la tensión del mercado del alquiler, de modo que es también un buen truco para pagar menos a Hacienda.

Pero lo más curioso es que este truco lleva tiempo vigente, pero ha pasado casi desapercibido. Y eso que puede suponer una reducción de hasta el 90% en el IRPF sobre los beneficios que obtienes de ese alquiler. ¿El requisito? Ajustar un poco el precio respecto al año anterior y que la vivienda esté en una zona considerada tensionada, donde la demanda de pisos supera con creces la oferta. Es más fácil de lo que parece y muchos podrían aplicarlo sin saberlo siquiera. Ahora, con la campaña de la renta cerrada no podrás aplicarlo, pero toma nota de cara al próximo año porque puede hacer que el pago a Hacienda se reduzca, y bastante.

El truco para que puedas pagar menos a Hacienda

Pocas veces Hacienda ofrece algo que es del todo legal y además funciona. Pero en este caso, sí. De este modo, en el caso de que tengas una vivienda en una zona tensionada y decidas bajar al menos un 5% el precio del alquiler respecto al contrato anterior, puedes aplicar una reducción del 90% sobre el rendimiento neto que te genera ese inmueble. Es decir, tributar sólo por el 10% restante.

No, no es ningún regalo. Pero tampoco es una trampa. Es una medida que busca algo muy concreto: que los propietarios bajen un poco los precios en las zonas donde más falta hace. Zonas donde el alquiler se ha disparado y donde además, cuando un piso sale al mercado dura apenas dos días, especialmente en las grandes ciudades, tal y como es el caso de Madrid, Barcelona o Valencia. Y claro, si tú decides rebajar el precio, el sistema te lo agradece con esa deducción del 90% que se nota y mucho en la Renta.

¿La condición? La que ya te hemos mencionado, y es que esa vivienda esté en una zona que haya sido oficialmente catalogada como tensionada y que el nuevo contrato recoja esa bajada de al menos un 5%. Algo que puede que muchos propietarios se pueden plantear hacer aunque parezca que vayan a perder dinero reduciendo el precio del alquiler. Pero en realidad si lo piensas, puede que salga mucho más rentable el poder ahorrarse el 90% de la declaración de ese piso que tienes en alquiler.

¿No puedes llegar al 90%? Hay otras formas de pagar menos

No todos los propietarios cumplen con esos dos requisitos, pero lo cierto es que Hacienda pone a disposición de estos, otras vías que pueden ser también una deducción con respecto a la vivienda que tengas en propiedad y alquilada. Así, si alquilas tu vivienda a un joven entre 18 y 35 años y estás en una zona tensionada, puedes optar a una reducción del 70%. También si la vivienda se destina a un programa social o la gestionan desde la Administración.

¿Y si no estás en zona tensionada? Tranquilo, eso no significa que te quedes sin nada. En esos casos, la deducción baja al 50%, que sigue siendo bastante mejor que declarar el 100% del beneficio. Mucha gente desconoce esto y termina pagando más solo por falta de información.

Entonces no hace falta ser un experto ni complicarse con asesorías. Lo único que tienes que hacer es mirar bien el contrato, saber a quién estás alquilando y entender en qué zona estás. Con eso ya tienes parte del trabajo hecho.

Invertir en la vivienda también tiene premio

Y si has metido dinero en reformas, no lo dejes pasar. Mejorar la vivienda (sobre todo si va en la línea de la eficiencia energética o la rehabilitación) no solo hace que sea más atractiva para alquilar. También puede ayudarte a pagar menos en tu próxima declaración.

Hay varias intervenciones que Hacienda contempla como deducibles. Desde aislamientos térmicos hasta cambios que reduzcan el consumo de energía o mejoras generales que modernicen el inmueble. En esos casos, se puede aplicar una deducción del 60% sobre el rendimiento neto. Nada mal si tenemos en cuenta lo que cuestan las reformas hoy en día.

Muchos propietarios ya han hecho mejoras, a veces por exigencias del mercado, otras porque lo necesitaban. Lo que tal vez no sabían es que eso les daba derecho a deducirse una parte considerable. Así que si es tu caso, revisa bien tus facturas y comprueba si puedes aplicarlo. Es una forma bastante justa de compensar lo invertido.